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Что подарить маме на 8 марта: 15 интересных идей

Комментариев: 1
8 Марта уже на носу, а ты еще не приготовила подарок любимой маме? Позаимствуй несколько идей у Ivona!

Конечно, на 8 Марта любимой маме можно просто подарить букет ее любимых цветов, коробку конфет и открытку. Но разве не хочется маму удивить 8 Марта? У нас есть идеи подарков для мамы на 8 Марта, которые ей точно понравлятся.

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Чтобы твой подарок был оригинальным, конфеты замени на розовые зефирки с кислинкой черной смородины, букет цветов – на необычный флорариум, в котором композицию ты можешь придумать сама. А если у тебя вовсе осталось времени в обрез, приобрети стильный цветочный бокс, в котором дизайнеры сами составят весь подарок.

Помимо этого обычного набора можно подарить на 8 Марта маме:

  1. Картину по номерам (даже можно заказать ваше с ней фото, которое она сама сможет нарисовать по номерам).
  2. Заказать маме поездку в Европу или же даже оплатить поездку на майские празднику во Львов (ну вы знаете, куда мечтает поехать ваша мама).
  3. Концерт того самого любимого артиста (куда она пойдет с вами или со своей подружкой).
  4. Красивую корзинку с фруктами, шампанским и конфетами и вам спонтанный визит к маме - она будет рада вас видеить и вы еще успеете обсудить все самые важные вопросы. Общение - лучший подарок.
  5. Любимые духи или косметику (маме не всегда себе может позволить что-то такое купить, а вы можете порадовать ее 8 Марта).
  6. СПА-день (маме тоже надо отдыхать, а что может быть лучше такого релакса). Если мама любит баньку, тогда можно арендовать домик со всем необходимым и отлично провести праздник.
  7. Те самые сережки или колечко, на которые она уже так долго смотрит.
  8. Еще отличным подарком на 8 Марта для мамы может стать совместный шопинг. Так вы с ней вместе выберете, что она хочет и проведете время вместе.

Смотри в галерее, что еще можно подарить маме на 8 марта:

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

 

Что подарить маме на 8 марта
Что подарить маме на 8 марта
Pinterest

 

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Теги: 8 марта, что подарить на 8 марта, подарки на 8 марта, что подарить маме на 8 марта
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Натали  (аноним)  26.02.2018, 16:55
Оценка:  0
Натали
Репродукцию картины или прортрет по фотографии. Я такой в бигартшоп делала, очень красиво получается. достойно подарок.
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