Что подарить маме на 8 марта: 15 интересных идей

8 Марта уже на носу, а ты еще не приготовила подарок любимой маме? Позаимствуй несколько идей у Ivona!

Конечно, на 8 Марта любимой маме можно просто подарить букет ее любимых цветов, коробку конфет и открытку. Но разве не хочется маму удивить 8 Марта? У нас есть идеи подарков для мамы на 8 Марта, которые ей точно понравлятся.

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Чтобы твой подарок был оригинальным, конфеты замени на розовые зефирки с кислинкой черной смородины, букет цветов – на необычный флорариум, в котором композицию ты можешь придумать сама. А если у тебя вовсе осталось времени в обрез, приобрети стильный цветочный бокс, в котором дизайнеры сами составят весь подарок.

Помимо этого обычного набора можно подарить на 8 Марта маме:

Картину по номерам (даже можно заказать ваше с ней фото, которое она сама сможет нарисовать по номерам). Заказать маме поездку в Европу или же даже оплатить поездку на майские празднику во Львов (ну вы знаете, куда мечтает поехать ваша мама). Концерт того самого любимого артиста (куда она пойдет с вами или со своей подружкой). Красивую корзинку с фруктами, шампанским и конфетами и вам спонтанный визит к маме - она будет рада вас видеить и вы еще успеете обсудить все самые важные вопросы. Общение - лучший подарок. Любимые духи или косметику (маме не всегда себе может позволить что-то такое купить, а вы можете порадовать ее 8 Марта). СПА-день (маме тоже надо отдыхать, а что может быть лучше такого релакса). Если мама любит баньку, тогда можно арендовать домик со всем необходимым и отлично провести праздник. Те самые сережки или колечко, на которые она уже так долго смотрит. Еще отличным подарком на 8 Марта для мамы может стать совместный шопинг. Так вы с ней вместе выберете, что она хочет и проведете время вместе.

Смотри в галерее, что еще можно подарить маме на 8 марта:

Что подарить маме на 8 марта Pinterest

Что подарить маме на 8 марта Pinterest

Что подарить маме на 8 марта Pinterest

Что подарить маме на 8 марта Pinterest

Что подарить маме на 8 марта Pinterest

Что подарить маме на 8 марта Pinterest

Что подарить маме на 8 марта Pinterest

Что подарить маме на 8 марта Pinterest