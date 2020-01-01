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Вкусный рецепт диетического торта, который идеально дополнит сбалансированный рацион и будет полезен для детей.

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Торт - это всегда праздничное блюдо. Конечно, приготовить торт или купить его, можно и без повода, но от ассоциаций с праздником это блюдо не избавится никогда. В преддверие 8 Марта, предлагаем легкий рецепт торта без выпечки, с которым справится даже самая неопытная хозяйка. Торты без выпечки готовятся быстро, ведь нет необходимости выпекать сложные бисквитные основы. Поэтому десерт идеален в качестве подарка мужчинам своим дорогим женщинам.

Рецептов приготовления тортов без выпечки очень много, но основу-корж практически всегда составляет печенье. А вот начинку можно приготовить любой, как простой, так и в несколько слоев. Самый доступный вариант - из йогурта. При этом можно использовать низкокалорийный либо обезжиренный йогурт и не добавлять сахар, тогда торт получится практически диетическим, очень легким, что обязательно понравится женщинам. Ягоды можно заменить на любимые фрукты. Сверху торт украшают ягодами, цукатами, кусочками шоколада, орешками, взбитыми сливками либо сделать вкусную заливку.

Йогуртовый торт из печенья на 8 Марта: рецепт на скорую руку pinterest

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Приготовление:

Залить кипяченой водой желатин, дать набухнуть 20 минут. Измельчить в крошку печенье блендером. Добавить в печенье мягкое сливочное масло, перемешать. Застелить разъемную форму для выпечки пищевой пленкой, выложить массу из печенья коржом, формируя бортики. Утрамбовать корж, оставить в холодильнике на полчаса. Растопить на водяной бане разбухший желатин, смешать с йогуртом. Выложить на корж ягоды равномерным слоем. Залить йогуртом, поставить в холодильник на 2 часа до застывания. Достать торт из формы, снять пленку, украсить свежими ягодами или шоколадной заливкой.

Ранее мы писали, что приготовить к 8 марта.

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