Йогуртовый торт из печенья на 8 Марта: рецепт на скорую руку

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Торт - это всегда праздничное блюдо. Конечно, приготовить торт или купить его, можно и без повода, но от ассоциаций с праздником это блюдо не избавится никогда. В преддверие 8 Марта, предлагаем легкий рецепт торта без выпечки, с которым справится даже самая неопытная хозяйка. Торты без выпечки готовятся быстро, ведь нет необходимости выпекать сложные бисквитные основы. Поэтому десерт идеален в качестве подарка мужчинам своим дорогим женщинам.
Рецептов приготовления тортов без выпечки очень много, но основу-корж практически всегда составляет печенье. А вот начинку можно приготовить любой, как простой, так и в несколько слоев. Самый доступный вариант - из йогурта. При этом можно использовать низкокалорийный либо обезжиренный йогурт и не добавлять сахар, тогда торт получится практически диетическим, очень легким, что обязательно понравится женщинам. Ягоды можно заменить на любимые фрукты. Сверху торт украшают ягодами, цукатами, кусочками шоколада, орешками, взбитыми сливками либо сделать вкусную заливку.
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Приготовление:
Ранее мы писали, что приготовить к 8 марта.
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