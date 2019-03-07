Ivona подобрала самые лучшие поздравления и открытки к празднику 8 Марта для мамы.

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С детства 8 марта было не просто Международным женским днем, но и праздником мамы. Ведь в садике, в школе мы всегда готовили открытки и с нетерпением ждали этого дня, чтобы порадовать самого близкого человека. И пускай сейчас мы уже делаем другие подарки, более дорогие, но все же поздравить маму – это главное.

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Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы хотелось напомнить тебе о том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для меня. Спасибо огромное за всё, чему ты меня научила. За всё, что подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же красивой женщиной, таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой. С праздником!

Поздравления с 8 марта для мамы pinterest

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Дорогая мама, поздравляю с 8 Марта! Желаю тебе самого весеннего настроения, вечной молодости, бесконечного счастья и крепкого здоровья. Пусть все цветы мира расцветают для тебя, а на лице всегда будет улыбка. С любовью, твоя дочь.

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Моя милая мамочка, с 8 Марта тебя! Будь всегда здорова и счастлива! В этот Международный Женский День я хочу сказать тебе спасибо: за то, что ты всегда рядом со мной, за то, что ты с рождения превращаешь этот мир в мою сказку, за то, что ты лучший человек на планете, и именно мне досталась такая замечательная мамочка. А я сделаю все, чтобы ты жила долго-долго, и мы вместе отметили еще множество таких прекрасных весенних дней. С праздником!

Поздравления с 8 марта для мамы pinterest

***

Моя дорогая, нежная, заботливая. Поздравляю с наступившей весной и желаю твоим глазам сиять, губам — улыбаться, рукам — порхать, душе — петь. Пусть здоровье не портит тебе настроение, невзгоды обходят, печали расступаются, пусть только счастье и удача сопутствуют тебе. С 8 Марта, мамочка!

Поздравления с 8 марта для мамы pinterest

***

Милая мама, поздравляю тебя с 8 Марта и от всей души желаю, чтобы каждый день оставлял в твоей жизни добрый след, чтобы в твоём сердце никогда не отцвели сады надежды и отрады, чтобы в твоей душе постоянно горел лучик счастья, чтобы ты всегда чувствовала себя искренне любимой и совершенно неотразимой.

***

Маму милую свою

Поздравляю и ценю!

Пусть улыбка засияет

И лица не покидает!



С 8 Марта, дорогая.

Будь счастливою, родная!

Никогда ты не болей

И душою не старей.

Поздравления с 8 марта для мамы pinterest

***

Пусть солнце светит для тебя,

В душе цветут цветы.

Пускай сбываются всегда

Заветные мечты.



***

Сияй улыбкою своей

И будь счастливой самой.

С Международным женским днем,

Моя родная мама!

Мамочка любимая,

Мамочка родная,

В день 8 Марта

Я тебе желаю:



Красочных подарков,

Слов и комплиментов,

Только очень ярких

Праздничных моментов!



Будь всегда счастливой,

Расцветай с весною.

Знай, что ты любима,

Я всегда с тобой!

Поздравления с 8 марта для мамы pinterest

***

Дорогая мама, поздравляем

С Международным Женским днем.

Тебя мы очень любим, обнимаем,

Лишь на тебе весь держится наш дом.



Тебе желаем, мамочка, здоровья,

Такой же яркой красоты.

А радость с искренней любовью

Пусть исполняют в жизни все мечты.

***

С 8 Марта, мамочка,

Милая, родная,

Счастья, вдохновения

Я тебе желаю.

Будь всегда здоровой,

Бодрой и активной,

Взгляд пускай на вещи

Будет позитивным.



Говорю спасибо

За твою заботу,

Знай, что счастье рядом,

Здесь, за поворотом.



Поздравления с 8 марта для мамы pinterest

***

Мамочка любимая,

Мамочка родная,

В день 8 Марта

Я тебе желаю:



Красочных подарков,

Слов и комплиментов,

Только очень ярких

Праздничных моментов!



Будь всегда счастливой,

Расцветай с весною.

Знай, что ты любима,

Я всегда с тобой!

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

***

Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя –

Здоров'я і силу, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись...

Заради цього варто було народитись!

З 8 березня, кохана!

***

Мамо, настала весна,

Квітне верба запашна,

Річка в долині синіє.

Мамо, настала весна,

Пташечка в полі співає,

Пісня її чарівна

Сонечко вранці стрічає.

Мамо, настала весна,

Квітів нарвали ми з татом

Там, де поляна ясна,—

В тебе ж веснянеє свято!



***

Ти в мене світла і ласкава,

Хай щастя буде справжнім і рясним,

Земля щоб гарні квіти дарувала,

А небо було мирним і рясним!

Ранее мы писали историю происхождения 8 марта.