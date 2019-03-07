Поздравления с 8 марта для мамы
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С детства 8 марта было не просто Международным женским днем, но и праздником мамы. Ведь в садике, в школе мы всегда готовили открытки и с нетерпением ждали этого дня, чтобы порадовать самого близкого человека. И пускай сейчас мы уже делаем другие подарки, более дорогие, но все же поздравить маму – это главное.
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Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы хотелось напомнить тебе о том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для меня. Спасибо огромное за всё, чему ты меня научила. За всё, что подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же красивой женщиной, таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой. С праздником!
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Дорогая мама, поздравляю с 8 Марта! Желаю тебе самого весеннего настроения, вечной молодости, бесконечного счастья и крепкого здоровья. Пусть все цветы мира расцветают для тебя, а на лице всегда будет улыбка. С любовью, твоя дочь.
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Моя милая мамочка, с 8 Марта тебя! Будь всегда здорова и счастлива! В этот Международный Женский День я хочу сказать тебе спасибо: за то, что ты всегда рядом со мной, за то, что ты с рождения превращаешь этот мир в мою сказку, за то, что ты лучший человек на планете, и именно мне досталась такая замечательная мамочка. А я сделаю все, чтобы ты жила долго-долго, и мы вместе отметили еще множество таких прекрасных весенних дней. С праздником!
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Моя дорогая, нежная, заботливая. Поздравляю с наступившей весной и желаю твоим глазам сиять, губам — улыбаться, рукам — порхать, душе — петь. Пусть здоровье не портит тебе настроение, невзгоды обходят, печали расступаются, пусть только счастье и удача сопутствуют тебе. С 8 Марта, мамочка!
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Милая мама, поздравляю тебя с 8 Марта и от всей души желаю, чтобы каждый день оставлял в твоей жизни добрый след, чтобы в твоём сердце никогда не отцвели сады надежды и отрады, чтобы в твоей душе постоянно горел лучик счастья, чтобы ты всегда чувствовала себя искренне любимой и совершенно неотразимой.
***
Маму милую свою
Поздравляю и ценю!
Пусть улыбка засияет
И лица не покидает!
С 8 Марта, дорогая.
Будь счастливою, родная!
Никогда ты не болей
И душою не старей.
***
Пусть солнце светит для тебя,
В душе цветут цветы.
Пускай сбываются всегда
Заветные мечты.
***
Сияй улыбкою своей
И будь счастливой самой.
С Международным женским днем,
Моя родная мама!
Мамочка любимая,
Мамочка родная,
В день 8 Марта
Я тебе желаю:
Красочных подарков,
Слов и комплиментов,
Только очень ярких
Праздничных моментов!
Будь всегда счастливой,
Расцветай с весною.
Знай, что ты любима,
Я всегда с тобой!
***
Дорогая мама, поздравляем
С Международным Женским днем.
Тебя мы очень любим, обнимаем,
Лишь на тебе весь держится наш дом.
Тебе желаем, мамочка, здоровья,
Такой же яркой красоты.
А радость с искренней любовью
Пусть исполняют в жизни все мечты.
***
С 8 Марта, мамочка,
Милая, родная,
Счастья, вдохновения
Я тебе желаю.
Будь всегда здоровой,
Бодрой и активной,
Взгляд пускай на вещи
Будет позитивным.
Говорю спасибо
За твою заботу,
Знай, что счастье рядом,
Здесь, за поворотом.
***
Мамочка любимая,
Мамочка родная,
В день 8 Марта
Я тебе желаю:
Красочных подарков,
Слов и комплиментов,
Только очень ярких
Праздничных моментов!
Будь всегда счастливой,
Расцветай с весною.
Знай, что ты любима,
Я всегда с тобой!
***
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
Ти така у нас одна!
***
Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти – наша єдина у світі розрада,
Ти – наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя –
Здоров'я і силу, довголіття і щастя.
Щоб змогло все задумане в тебе звершитись...
Заради цього варто було народитись!
З 8 березня, кохана!
***
Мамо, настала весна,
Квітне верба запашна,
Річка в долині синіє.
Мамо, настала весна,
Пташечка в полі співає,
Пісня її чарівна
Сонечко вранці стрічає.
Мамо, настала весна,
Квітів нарвали ми з татом
Там, де поляна ясна,—
В тебе ж веснянеє свято!
***
Ти в мене світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним,
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і рясним!
Ранее мы писали историю происхождения 8 марта.
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