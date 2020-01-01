Кому в этот день стоит отказаться от покупок, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.

Гороскоп на 31 марта 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Овен

Овнов ждет благоприятный день для общения и решения деловых вопросов. Вечер порадует вас долгожданной встречей со старыми друзьями. Возможно легкое недомогание во второй половине дня.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Телец

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В среду у Тельцов возможны незапланированные покупки, но они окажутся весьма удачными. Также в этот день могут возникнуть разногласия с людьми, которых ранее вы считали своими единомышленниками.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Близнецы

31 марта хорошо подходит для общения с самыми близкими людьми, а также для наведения порядка в доме. Сегодня Близнецы смогут удачно подобрать новую мебель для жилья и бытовую технику.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Рак

У Раков сегодня состоится случайная встреча, которую они запомнят надолго. День благоприятный для общения с друзьями, активного отдыха на свежем воздухе и путешествий.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Лев

31 марта Львам стоит воздержаться от новых знакомств – они могут принести серьезные неприятности. Вечером представители знака могут получить хорошее известие от старого друга.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Дева

К Девам в среду могут прийти незапланированные, но приятные гости. Это отличная возможность классно отдохнуть в хорошей компании.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Весы

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Звезды советуют Весам распланировать свой день так, чтобы решение самых важных заданий выпало на первую половину дня. Кроме того, представителям знака 31 марта стоит быть очень внимательными, особенно в дорогах.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть финансовые проблемы. Обратитесь за помощью к друзьям. В ближайшее время ситуация наладится.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Стрелец

Стрельцам сегодня нужно быть предельно осторожными с материальными ценностями. Не выходите из дома с дорогими украшениями и большой суммой денег, особенно вечером.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Козерог

Козероги, 31 марта вам не стоит вступать в разговоры с незнакомыми людьми. Большая вероятность того, что они окажутся мошенниками.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Водолей

Звезды советуют Водолеям в среду попробовать что-то новое и интересное: новые увлечения, знакомства или места.

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2021 года: Рыбы

Рыбам рекомендуется не планировать никаких покупок. Вам стоит сократить ненужные траты. Звезды предупреждают: будьте осторожны на дорогах.

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