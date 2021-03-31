Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 31 марта.

Запреты дня 31 марта 2021: Что нельзя делать на Кириллов день freepik.com

В среду, 31 марта 2021 года, православные христиане чтут память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Что нельзя делать на 31 марта 2021?

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Приметы и поверья на День Кирилла 31 марта 2021

Много примет 31 марта связаны с комарами. Их появление в этот день предвещало теплую погоду. Если в лесу много комаров, то это означало, что будет хороший урожай овса и ягод. Кроме того, считалось, что тот, кто в День Кирилла убьет комара - 40 грехов искупить.

Говорили, что если 31 марта цветет мать-и-мачеха, то это свидетельствовало о теплом начале апреля и скором приходе лета. Появление лебедей также предвещало хорошую погоду.

Ранее верили, что рожденный 31 марта будет счастлив в первую половину своей жизни.

Про День Кирилла в народе говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади - зима» и «На Кириллов марток продерет холодок». Это означало, что можно было еще опасаться заморозков.

В этот день не открывали дверь чужому человеку вечером, когда купали ребенка. Считалось, что это действие могло бы принести несчастья. Воду после купания выливали во дворе со словами: «Вода в землю - дитя в рост».

Другие праздники 31 марта 2021

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Именины 31 марта 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анин (возвышенный, безвредный), Дмитрий (посвященный богине Деметре), Евкарпий (благоплодный), Кирилл (солнце), Наталия (родная, рожденная на Рождество), Трофим (кормилец).

По католическому – Акакий (не делающий зла, неплохой), Анесий (благотворный, совершенный), Бальбина (ясновидящая, проницательная), Бенджамин (счастливый сын).

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