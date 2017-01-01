СМИ узнали стоимость роскошного дома Потапа и Насти Каменских

Звездные супруги Настя Каменских и Потап приобрели загородный дом в 2017 году.

СМИ показали, как выглядит дом певицы Насти Каменских и рэпера Потапа в поселке Романков, и узнали, сколько стоит этот особняк. Как сообщается в программе «Викриття» на Kyiv LIVE, звездная пара купила дом еще в 2017 году. На сегодняшний день рыночная цена подобного жилья составляет около миллиона долларов. По документам владельцем дома является Потап.

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Отмечается, что у Алексея (настоящее имя Потапа – ред.) и Насти не менее известные соседи. Рядом с артистами поселились ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов с женой, ведущей канала 1+1 Екатериной Осадчей. Стоимость их жилья приблизительно равна рыночной цене дома Каменских и Потапа. Недвижимость оформлена на Горбунова.

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