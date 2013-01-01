«Черные невесты»: Знаменитые женщины, которые вышли замуж в темных платьях

Эти звездные невесты решили отойти от свадебных традиций и отказались от платья белого цвета.

Свадебная мода не стоит на месте. Даже «вековечные» традиции подвергаются изменениям. Недавно главным атрибутом любой свадьбы было длинное белоснежное платье невесты. А сейчас главные виновницы торжества могут появится на церемонии в мини или вовсе в брючном костюме. Ну или прийти в привычном платье в пол, но совершенно другого цвета.

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Героини нашей подборки не побоялись надеть на собственную свадьбу платье темного оттенка. Смотрите, кто из знаменитых женщин шел к алтарю в черном наряде.

Мэрилин Монро

Секс-символ 1950-х годов, американская актриса, певица и модель Мэрилин Монро во время своей второй свадьбы решила отказаться не только от пышной церемонии, но и от традиционного свадебного платья. В 1954 году самая знаменитая блондинка стала женой бейсболиста Джо Ди Маджо. К алтарю Монро пришла в будничном наряде черного цвета, который купила за 250 долларов.

Свадьба Мэрилин Монро Getty images

Сара Джессика Паркер

Звезда сериала «Секс и город» Сара Джессика Паркер вот уже 23 года живет в счастливом браке с актером Мэттью Бродериком. Однако, Паркер с грустью вспоминает день их свадьбы из-за неудачного образа. Актриса не раз говорила в интервью, что если бы у нее была возможность вернуть время, то она бы выбрала на церемонию белоснежное платье, а не черное.

Тина Тернер

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Легендарная певица Тина Тернер в 2013 году вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха, с которым встречалась 27 лет до свадьбы. На торжество артистка выбрала необычный наряд – черно-зеленое платье с ассиметричной и пышной юбкой. Свой образ Тернер дополнила полупрозрачными лосинами. Стоит отметить, что платье для Тины создал сам Джорджио Армани.

Аврил Лавин

В 2013 году канадская певица Аврил Лавин в «готичном» образе пошла под венец с солистом группы «Nickelback» Чедом Крюгером. На свадебной церемонии пары в старинном замке гости увидели не только черное платье невесты, но и черный букет и черный свадебный торт.

Черное свадебное платье Аврил Лавин Getty images

Шенэй Граймс

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Исполнительница роли Энни Уилсон в сериале «90210: Новое поколение», канадская актриса Шенэй Граймс также выбрала на собственную свадебную церемонию наряд темного оттенка. В 2013 году телезвезда вышла замуж за модель Джоша Бича в платье из «черной» свадебной коллекции Веры Вонг.

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