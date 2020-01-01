Кайли Дженнер больше не возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram
СМИ подсчитали, сколько мировые знаменитости получают за рекламные публикации в Instagram. Сайт Hopper HQ обнародовал ежегодный список звезд с самыми высокими доходами в соцсети.
Читай также: СМИ узнали стоимость роскошного дома Потапа и Насти Каменских
Так, на первой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года в Instagram оказался американский актер и спортсмен Дуэйн Джонсон. За один рекламный пост мужчине платят 1 015 000 долларов.
Читай также: Мэй Маск призналась, почему долго не решалась на развод с мужем-тираном
На второе место опустилась лидер рейтинга 2019-го года американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер. Один рекламный пост на странице звезды «Семейства Кардашьян» обойдется рекламодателю в 986 тысяч долларов.
В тройку рейтинга также вошел португальский футболист Криштиану Роналду. За одну рекламную публикацию в его аккаунте придется заплатить 889 тысяч долларов.
В ТОП-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года в Instagram также попали:
- 4. Светская львица Ким Кардашьян - 858 тысяч долларов
- 5. Певица Ариана Гранде - 853 тысячи долларов
- 6. Певица и актриса Селена Гомес - 848 тысяч долларов
- 7. Певица Бейонсе - 770 тысяч долларов
- 8. Певец Джастин Бибер - 747 тысяч долларов
- 9. Певица Тейлор Свифт - 722 тысячи долларов
- 10. Футболист Неймар - 704 тысячи долларов
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- ТОП-5 знаменитостей, которым пришлось поправиться ради роли
- Клаудия Шиффер показала архивное фото с Кэмпбелл и Макферсон
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил