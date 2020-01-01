Узнайте, кто больше всех зарабатывает на рекламных постах в Instagram.

Кайли Дженнер больше не возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram instagram.com/kyliejenner

СМИ подсчитали, сколько мировые знаменитости получают за рекламные публикации в Instagram. Сайт Hopper HQ обнародовал ежегодный список звезд с самыми высокими доходами в соцсети.

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Так, на первой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года в Instagram оказался американский актер и спортсмен Дуэйн Джонсон. За один рекламный пост мужчине платят 1 015 000 долларов.

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На второе место опустилась лидер рейтинга 2019-го года американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер. Один рекламный пост на странице звезды «Семейства Кардашьян» обойдется рекламодателю в 986 тысяч долларов.

В тройку рейтинга также вошел португальский футболист Криштиану Роналду. За одну рекламную публикацию в его аккаунте придется заплатить 889 тысяч долларов.

В ТОП-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года в Instagram также попали:

4. Светская львица Ким Кардашьян - 858 тысяч долларов

5. Певица Ариана Гранде - 853 тысячи долларов

6. Певица и актриса Селена Гомес - 848 тысяч долларов

7. Певица Бейонсе - 770 тысяч долларов

8. Певец Джастин Бибер - 747 тысяч долларов

9. Певица Тейлор Свифт - 722 тысячи долларов

10. Футболист Неймар - 704 тысячи долларов

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