Названы опасные способы борьбы с бессонницей
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Невролог Марина Аникина отметила, если человек самостоятельно борется с бессонницей – то это может быть опасно для здоровья.
Кстати, недавно Ivona рассказывала, как сон благотворно влияет на иммунную систему.
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По мнению специалиста, прием любых снотворных препаратов без назначения врача может нести серьезные риски.
Большинство людей выбирает прием мелатонина потому, что считают его безопасным, как известно - этот гормон вырабатывается в организме человека.
Но контролировать его употребление должен доктор, мелатонин переносят не все группы людей.
Есть много причин, почему возникает бессонница, и не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан, – подчеркивает невролог. Это риск развития в будущем депрессии, деменции, – добавляет она.
Кроме того, специалист говорит, что многие препараты от бессонницы способны вызвать привыкание. Их непрерывный прием увеличивает риск инфаркта и инсульта.
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