Ivona рассказывает, как нанести вреди своему здоровью, если вы боретесь с бессонницей .

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Невролог Марина Аникина отметила, если человек самостоятельно борется с бессонницей – то это может быть опасно для здоровья.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, как сон благотворно влияет на иммунную систему.

Названы опасные способы борьбы с бессонницей freepik.com

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По мнению специалиста, прием любых снотворных препаратов без назначения врача может нести серьезные риски.

Большинство людей выбирает прием мелатонина потому, что считают его безопасным, как известно - этот гормон вырабатывается в организме человека.

Но контролировать его употребление должен доктор, мелатонин переносят не все группы людей.

Названы опасные способы борьбы с бессонницей freepik.com

Есть много причин, почему возникает бессонница, и не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан, – подчеркивает невролог. Это риск развития в будущем депрессии, деменции, – добавляет она.

Кроме того, специалист говорит, что многие препараты от бессонницы способны вызвать привыкание. Их непрерывный прием увеличивает риск инфаркта и инсульта.

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