Врач назвала основные причины изжоги

Опытный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram объяснила, что такое изжога и основные причины ее возникновения.

Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, с которым сталкивается немало людей. Изжога возникает не сама по себе. Чаще всего появляется у тех, кто нерегулярно питается или переедает.

Кроме того, причиной изжоги могут быть и другие факторы, начиная от употребления определенных продуктов, появления ее в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, которые требуют обязательного лечения, - делится Фус с подписчиками.