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Врач назвала основные причины изжоги

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Диетолог Светлана Фус рассказала в каких случаях человек может почувствовать изжогу .
Врач назвала основные причины изжоги
freepik.com

Опытный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram объяснила, что такое изжога и основные причины ее возникновения.

Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, с которым сталкивается немало людей. Изжога возникает не сама по себе. Чаще всего появляется у тех, кто нерегулярно питается или переедает.

Кроме того, причиной изжоги могут быть и другие факторы, начиная от употребления определенных продуктов, появления ее в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, которые требуют обязательного лечения, - делится Фус с подписчиками.

freepik.com

Медик подробно описала процесс возникновения изжоги.

Изжога появляется тогда, когда кислое содержимое желудка в обратном направлении попадает в пищевод (это называется рефлюкс), вызывает раздражение слизистой пищевода и проявляется неприятным ощущением жжения и тепла различной продолжительности и силы.
Кислое содержимое раздражает слизистую оболочку пищевода и по сути, происходит химический ожог. В норме этому препятствует сфинктер-круговая мышца между желудком и пищеводом, которая плотно смыкается после того, как пища попала в желудок, - сообщил диетолог.

Врач назвала основные причины изжоги
Врач назвала основные причины изжоги
freepik.com

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Основных причин возникновения изжоги, в принципе, две. Первая - слабость сфинктера и вторая - чрезмерная выработка желудком соляной кислоты.

Появиться они могут из-за определенных состояний:

  • Нарушение режима питания, нерегулярные приемы пищи, употребление пищи на ходу, плохое пережевывание, переедание.
  • Частое употребление «раздражающей» пищи - жареного, острого, жирного, кофеиносодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки.
  • Вредные привычки и факторы окружающей среды - курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс.⠀
  • Прием некоторых медикаментов.
  • Заболевания органов пищеварения - гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагальная рефлюксная и язвенная болезнь, заболевания желчевыводящей системы и поджелудочной железы . Указанное выше, как правило, провоцируют развитие этих заболеваний.
  • Повышение внутрибрюшного давления, ношение тесной одежды, поднятие тяжелых предметов.
  • Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога разовьются, увеличиваются при ожирении. При повышенной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости и это ослабляет нижний сфинктер пищевода.
  • Беременность - одна из причин развития изжоги у женщин.

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Теги: Светлана Фус, изжога
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Источник: ivonа bigmir)net

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