Врач назвала основные причины изжоги
Опытный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram объяснила, что такое изжога и основные причины ее возникновения.
Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, с которым сталкивается немало людей. Изжога возникает не сама по себе. Чаще всего появляется у тех, кто нерегулярно питается или переедает.
Кроме того, причиной изжоги могут быть и другие факторы, начиная от употребления определенных продуктов, появления ее в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, которые требуют обязательного лечения, - делится Фус с подписчиками.
Медик подробно описала процесс возникновения изжоги.
Изжога появляется тогда, когда кислое содержимое желудка в обратном направлении попадает в пищевод (это называется рефлюкс), вызывает раздражение слизистой пищевода и проявляется неприятным ощущением жжения и тепла различной продолжительности и силы.
Кислое содержимое раздражает слизистую оболочку пищевода и по сути, происходит химический ожог. В норме этому препятствует сфинктер-круговая мышца между желудком и пищеводом, которая плотно смыкается после того, как пища попала в желудок, - сообщил диетолог.
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Основных причин возникновения изжоги, в принципе, две. Первая - слабость сфинктера и вторая - чрезмерная выработка желудком соляной кислоты.
Появиться они могут из-за определенных состояний:
- Нарушение режима питания, нерегулярные приемы пищи, употребление пищи на ходу, плохое пережевывание, переедание.
- Частое употребление «раздражающей» пищи - жареного, острого, жирного, кофеиносодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки.
- Вредные привычки и факторы окружающей среды - курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс.⠀
- Прием некоторых медикаментов.
- Заболевания органов пищеварения - гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагальная рефлюксная и язвенная болезнь, заболевания желчевыводящей системы и поджелудочной железы . Указанное выше, как правило, провоцируют развитие этих заболеваний.
- Повышение внутрибрюшного давления, ношение тесной одежды, поднятие тяжелых предметов.
- Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога разовьются, увеличиваются при ожирении. При повышенной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости и это ослабляет нижний сфинктер пищевода.
- Беременность - одна из причин развития изжоги у женщин.
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