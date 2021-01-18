Главный санитарный врач Украины дал советы накануне праздника Крещения Господня.

Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму freepik.com

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей официальной странице в Facebook дал рекомендации насчет правильного купания в проруби на Крещение.

Специалист отметил, что все, о чем он говорит в своем посте, нужно рассматривать с медицинской точки зрения.

Если вы все же решили нырять в прорубь, то, прежде всего, делайте это только в том случае, если вы полностью здоровы! Существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено, — говорит врач.

Главный санитарный врач подчеркивает следующее: если вы в первый и последний раз решили искупаться в ледяной воде – то это никак не поспособствует, чтобы закалить и укрепить организм.

Холодная вода может быть полезна только, если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой, — утверждает Виктор Ляшко.

Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму pinterest

Врач напомнил украинцам, что в стране карантин, а значит нужно продолжать придерживаться привычных правил.

Чтобы не навредить своему организму на Крещение, не забывайте о физической дистанцию и избегайте скопления людей, коронавирус “выходной“ на праздник не брал, — заявил Ляшко.

Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму pinterest

Также главный санаторный врач Украины дал такие рекомендации:

Купаться только в специально оборудованных местах с проверенным дном.

Делать энергичную разминку перед погружением в воду.

Погружаться постепенно. Если вы сразу нырнете с головой — это может привести к резкому охлаждению организма.

Оставаться в воде не дольше 3-5 секунд. Людям, практикующим закаливание водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5-2 минут.

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