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Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму

Комментариев: 1
Главный санитарный врач Украины дал советы накануне праздника Крещения Господня.
Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму
Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму
freepik.com

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей официальной странице в Facebook дал рекомендации насчет правильного купания в проруби на Крещение

Специалист отметил, что все, о чем он говорит в своем посте, нужно рассматривать с медицинской точки зрения.  

Если вы все же решили нырять в прорубь, то, прежде всего, делайте это только в том случае, если вы полностью здоровы! Существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено, — говорит врач.

Главный санитарный врач подчеркивает следующее: если вы в первый и последний раз решили искупаться в ледяной воде – то это никак не поспособствует, чтобы закалить и укрепить организм.

Холодная вода может быть полезна только, если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой, — утверждает Виктор Ляшко.

Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму
Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму
pinterest

Врач напомнил украинцам, что в стране карантин, а значит нужно продолжать придерживаться привычных правил.

Чтобы не навредить своему организму на Крещение, не забывайте о физической дистанцию и избегайте скопления людей, коронавирус “выходной“ на праздник не брал, — заявил Ляшко.

Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму
Купание на Крещение в коронавирус: врач рассказал, как не навредить организму
pinterest

Также главный санаторный врач Украины дал такие рекомендации:

  • Купаться только в специально оборудованных местах с проверенным дном.
  • Делать энергичную разминку перед погружением в воду.
  • Погружаться постепенно. Если вы сразу нырнете с головой — это может привести к резкому охлаждению организма.
  • Оставаться в воде не дольше 3-5 секунд. Людям, практикующим закаливание водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5-2 минут.

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Теги: коронавирус, Крещение
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.01.2021, 17:44
Оценка:  0
гость
Тем,кто будет купаться,уже не наваредить.У них с рождения повреждения в мозгу.
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