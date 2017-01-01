Главные приметы на Крещение Господне.

Крещение: что можно и нельзя делать 19 января? pinterest.com

19 января ожидается очень почитаемый и большой праздник. Тысячи людей по всей стране будут окунаться в прорубь и праздновать Крещение Господне - великое и крайне важное для всей христианской веры событие. Но за подготовкой к нырянию не стоит забывать и о некоторых традициях и суевериях, которые рассказывают о том, что можно делать, а что нельзя в этот день. Именно о них более подробно расскажет Ivona.

Как и любой другой праздник такого масштаба, Крещенский сочельник или Крещение, за годы своего существования обзавелся множеством запретов и множеством традиций, которые таки необходимо соблюдать.

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Что нельзя делать на Крещение?

1. Есть такое поверье, которое запрещает человеку, который не исповедался и не причастился, нырять в прорубь. Это, по церковным канонам, будет считаться несоблюдением самого ритуала крещения.

2. Хозяйки должны приготовить к праздничному столу и подать нечетное количество блюд: чаще всего - это 7 или 9 разных угощений.

Крещение: что можно и нельзя делать 19 января? pinterest.com

3. Категорически нельзя что-то делать по дому или по хозяйству. Если есть что-то в планах на крещенский день, то лучше сделать это заранее или после праздника.

4. Предыдущее правило распространяется и на стирку. Нельзя стирать. Даже в машине, ведь считается, что в этот день и ночь Господь делает любую воду святой.

5. Всяческими методами необходимо уйти от разногласий не только в семье, но и с друзьями, коллективом и т. д.

6. А еще на Крещение запрещено плакать, так как потом слез не избежать на протяжении всего года

Особое внимание нужно уделить тому, где стоит обувь. Она не должна быть в этот вечер за порогом, чтобы не накликать на себя и свою семью болезни.

7. Если в руках будете держать святую воду, то ни в коем случае не стоит думать плохо о ком-то или вообще иметь дурные мысли, иначе зло вернется вам сторицей.

Крещение: что можно и нельзя делать 19 января? pinterest.com

8. Если у вас в этот день кто-то попросит дать в долг денег, откажите тактично этому человеку, ведь одолжив даже небольшую сумму, вы можете лишиться достатка на целый год.

9. А еще молодым девушкам необходимо воздержаться от гаданий. Если сильно хочется, сделать это можно в ночь перед Крещением: с 18 на 19 января, но никак не на сам праздник.

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Что нужно сделать на Крещение?

В этот праздник необходимо непременно сходить в храм. В храме нужно просто помолиться Всевышнему, поблагодарить за все и попросить благословения и благополучия. Также не забудьте о том, что нужно посвятить воду, а потом этой водой и умыться, когда вернетесь домой. Считается, что так вы отгоните от себя беду и несчастье на целый год.

По преданиям умываться можно и снегом, ведь в крещенские праздники даже в таком виде вода будет как эликсир молодости.

Крещение: что можно и нельзя делать 19 января? pinterest.com

Святой водой нужно освятить свое жилище. Начинают от входной двери и двигаются по часовой стрелке, при этом в каждом углу выводят крест. Закончить нужно тоже на входной двери. Крестить можно только правой рукой.

Еще в народе считалось, что если в этот день сыграть свадьбу, то союз будет хорошим, долгим и благословенным.

И, конечно, кто же из нас не хочет получить много добрых подарков и приятных сюрпризов? Как говорят в народе, если в этот день начинать делать добрые дела, они непременно вернутся к тебе.

Крещение: что можно и нельзя делать 19 января? pinterest.com

Кто-то посчитает, что эти правила чистые суеверия и что придерживаться их не обязательно. Другие, наоборот, с небывалым рвением станут делать все для того, чтобы Крещение прошло идеально. В любом случае не стоит забывать о том, что это - церковный праздник, когда нужно в первую очередь обратиться к Богу с молитвой.

Ранее мы рассказывали, как погадать на Крещение.

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