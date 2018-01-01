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Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021

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Какой сюрприз приготовила украинцам погода 19 января?
Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021
Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021
depositphotos.com

Крещение Господне - важный христианский праздник, приуроченный к дате проведения обряда крещения для Иисуса Христа на реке Иордан. Традиционно 19 января священнослужители освящают открытые, естественный водоемы, дабы верующие христиане могли окунуться в святые воды. 

Так как праздник выпадает на средину зимы, Крещенские купания превращаются, как правило, в купание в проруби в крепкий мороз. Какие погодные условия ожидают Украину во время этого святого праздника в 2021 году, расскажет Ivona.

Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021
Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021
depositphotos.com

Популярный ресурс прогнозов погоды Gismeteo дает следующий прогноз на 19 января: Крещение Господне в 2021 году будет весьма морозным от -10 (днем) до -19 (ночью). День будет ясным, солнечным, осадков не ожидается.

Аналогичный погодный ресурс Sinoptik приводит чуть более мягкий, но все же морозный прогноз: от -11 (днем) до -17 (ночью). Крещение выдастся облачным, но без осадков.

По мнению начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка также потеплений на Крещение Господне ожидать не стоит: 19 января дневная температура не поднимется выше -10, а ночная может достигать 18-20 градусов мороза, без осадков.

Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021
Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021
depositphotos.com

Незначительные колебания и расхождения в прогнозах синоптиков могут свидетельствовать о том, что знаменитым Крещенским морозам 19 января 2021 года быть.

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Теги: Крещение, Крещение 2021, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды в украине, зима 2021
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Источник: ivona)bigmir.net

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