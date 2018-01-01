Какой сюрприз приготовила украинцам погода 19 января?

Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021 depositphotos.com

Крещение Господне - важный христианский праздник, приуроченный к дате проведения обряда крещения для Иисуса Христа на реке Иордан. Традиционно 19 января священнослужители освящают открытые, естественный водоемы, дабы верующие христиане могли окунуться в святые воды.

Так как праздник выпадает на средину зимы, Крещенские купания превращаются, как правило, в купание в проруби в крепкий мороз. Какие погодные условия ожидают Украину во время этого святого праздника в 2021 году, расскажет Ivona.

Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021 depositphotos.com

Популярный ресурс прогнозов погоды Gismeteo дает следующий прогноз на 19 января: Крещение Господне в 2021 году будет весьма морозным от -10 (днем) до -19 (ночью). День будет ясным, солнечным, осадков не ожидается.

Аналогичный погодный ресурс Sinoptik приводит чуть более мягкий, но все же морозный прогноз: от -11 (днем) до -17 (ночью). Крещение выдастся облачным, но без осадков.

По мнению начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка также потеплений на Крещение Господне ожидать не стоит: 19 января дневная температура не поднимется выше -10, а ночная может достигать 18-20 градусов мороза, без осадков.

Будут ли морозы? Прогноз погоды на Крещение 2021 depositphotos.com

Незначительные колебания и расхождения в прогнозах синоптиков могут свидетельствовать о том, что знаменитым Крещенским морозам 19 января 2021 года быть.

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