Ivona расскажет, кому можно спать на ровной поверхности .

Правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья freepik.com

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Есть миф, что без подушки можно идеально выспаться, плюс польза для позвоночника. Но так ли это на самом деле?

Ivona попыталась разобраться, что будет если спать без подушки. Но спешим вас уверить – сон без подушки приносит только вред, а почему – читайте в нашем материале.

Правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья freepik.com

Для тех, кто выбирает кровать без главного постельного атрибута - можем с уверенностью сказать, что это негативно влияет на качество сна и мешает высыпаться.

В итоге, проснувшись, вы не такая уже бойкая и активная – ваша продуктивность слабая на протяжении всего дня. Когда вы спите на ровной поверхности матраса, нарушается кровообращение мозга, в результате чего он не получает достаточно кислорода.

Правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья freepik.com

Также у вас могут возникнуть конкретные проблемы со здоровьем – есть риск развития остеохондроза шейного отдела позвоночника. Когда вы спите на ровной поверхности, нагрузка на шейные позвонки распределяется неестественным образом, из-за этого, велика вероятность, на утро почувствовать зажимы и боли в шее.

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Когда мы подкладываем руку под голову – нарушается правильное кровообращение. В плачевном случае – это может грозить искривлением позвоночника.

При отказе от подушки, вы можете рассчитывать на следящие плачевные последствия: боль в мышцах, остеохондроз, головные боли, храп, морщины и отеки.

Правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья freepik.com

Уверены, возникает вопрос, а кому полезно спать без подушки? Польза сна без подушки подходит только маленьким деткам. Малышам не требуется поддержка шеи, а отсутствие подушки способствует формированию правильной осанки и укреплению мышц спины.

Правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья freepik.com

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