Какие натуральные продукты полезны для зрения.

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Есть ряд продуктов, которые особенно незаменимы для здоровья глаз. Но есть и такие, которые потенциально опасны для зрения.

Что нужно включить в свой рацион, и что убрать из меню – читайте в нашем материале.

Вода необходима нашему организму, в том числе для здоровья глаз. Рекомендуется выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Если будете придерживаться нормы – никогда не столкнетесь с сухостью глаз.

Самые полезные продукты для здоровья глаз freepik.com

Включите в ваш рацион зеленые листовые овощи. Они богаты лютеином, зеаксантином и витамином С. Берите для салатов кале, листовую капусту и шпинат.

Не забываем и о самом полезном продукте – яйцах. В них содержится много зеаксантина и лютеина. Частое употребление блюд из яиц снижает риск потери зрения. Кстати, с помощью яиц можно легко насыть организм витаминами С, Е и цинком. Сколько яиц нужно съедать в день? Ivona рассказывала о дневной норме.

Самые полезные продукты для здоровья глаз freepik.com

Еще один полезный продукт – морковь. Этот яркий овощ содержит незаменимые для глаз витамин А и бета-каротин.

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Какие же потенциально опасные продукты для здоровья глаз: белый хлеб – в нем много рафинированного крахмала, он плохо влияет на поджелудочную, вырабатывается больше инсулина и появляется риск развития близорукости. Далее следует кофе и алкоголь. Если употреблять их в большом количестве, то это приводит к сужению сосудов, тем самым нарушается кровообращение глаз. Опасно для зрения и употребление соли без меры.

Самые полезные продукты для здоровья глаз freepik.com

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