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4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали

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Почему эти маленькие зеленые плоды нужно обязательно включить в свой рацион .
4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
freepik.com

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А знаете ли вы, что оливки один из самых популярных ингредиентов средиземноморских диет?

Ivona расскажет главные полезные свойства оливок, и почему вам нужно их добавить в свое меню.

  • Замедление старения

4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
freepik.com
При употреблении оливок наш организм получает массу полезных веществ. Маленькие плоды богаты витаминами А и Е, такой союз обеспечивает защиту организма от повреждений свободными радикалами, позволяя предотвратить окислительные процессы. Окисление отвечает за хронические заболевания и влияет на процесс старения.

  • Здоровье сердца

4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
freepik.com
Добавляя в свой рацион оливки, знайте, вы обеспечиваете себе профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Оливки стимулируют выработку “хорошего“ холестерина и блокируют “плохой“. Кстати, Ivona писала, как правильно выбрать оливковое масло.

  • Крепкие кости

4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
freepik.com
Оливки богаты такими веществами, которые помогают улучшить здоровье костей. Так, в частности, речь идет о заболевании – остеопорозе. Это проблема возрастная, у человека с годами меняется структура ткани - она становится более хрупкой.

  • Снижает вес

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Любимый процесс для тех, кто хочет подкорректировать свою фигуру. Оливки – продукт калорийный, но все равно они помогают эффективно снизить вес, потому что в плодах содержатся мононенасыщенные жирные кислоты — так называемые «полезные» жиры.

К перечисленным полезным свойствам оливок, хочется добавить пару слов о вреде оливкового масла: если у вас есть проблемы с воспалением желчного пузыря – холециститом, то из-за сильного желчегонного эффекта масло может обострить заболевание. 

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Теги: оливки, маслины, правильное питание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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