4 полезных свойства оливок, о которых вы не знали
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А знаете ли вы, что оливки один из самых популярных ингредиентов средиземноморских диет?
Ivona расскажет главные полезные свойства оливок, и почему вам нужно их добавить в свое меню.
- Замедление старения
- Здоровье сердца
- Крепкие кости
- Снижает вес
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Любимый процесс для тех, кто хочет подкорректировать свою фигуру. Оливки – продукт калорийный, но все равно они помогают эффективно снизить вес, потому что в плодах содержатся мононенасыщенные жирные кислоты — так называемые «полезные» жиры.
К перечисленным полезным свойствам оливок, хочется добавить пару слов о вреде оливкового масла: если у вас есть проблемы с воспалением желчного пузыря – холециститом, то из-за сильного желчегонного эффекта масло может обострить заболевание.
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