Причин может быть несколько .

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Гипертонический криз — это резкое значительное повышение артериального давления выше обычного для человека уровня, которое сопровождается появлением или усилением симптомов со стороны органов-мишеней — мозга, сердца, почек, глазного дна или вегетативной нервной системы. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, что может спровоцировать гипертонический криз.

Соль

Большая часть гипертонических кризов происходит не от стрессов, как принято считать, а от злоупотребления солью. Это только кажется, что съесть пару солененьких огурчиков или помидорчиков, немного селедочки – не криминал. на деле, это может привести к существенному повышению давления, которое будет держаться несколько дней. не забывайте, что многие продукты содержать скрытую соль- на вкус они несоленые, но в составе ее достаточно. речь идет о всех готовых продуктах, купленных в супермаркете – колбасы, консервация, сосиски, копчености, сыры, приправы, кетчупы и тд. Лишняя соль приводит к задержке жидкости и повышению давления. и лаже правильно подобранные препараты при злоупотреблении солью будут работать вполсилы.



Кардиолог рассказала, что может спровоцировать гипертонический криз pinterest.com

Стрессы и дефицит сна

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Стрессы, недосыпание, несоблюдение режима дня и отдыха также могут привести к гипертоническому кризу огромное значение также имеет наша реакция на стресс. Ведь стрессы есть у всех, но каждый реагирует на них в зависимости от темперамента, характера и степени тревожности. последнюю можно регулировать с помощью различных практик (йога, медитация, ребефинг, холотропное дыхание, спорт, работа с психологом).

Перепады атмосферного давления

Наши сосуды меняют давление в зависимости от того, какое в этот день атмосферное давление. Если последнее снижено, то наше артериальное тоже снижается, это нормальная физиологическая сосудистая реакция. проблема же заключается в том, что пациенты часто в таких ситуациях пропускают прием таблеток. Через несколько дней атмосферное давление поднимается – и происходит гипертонический криз. Ведь действующее вещество, накопленное регулярным приемом препаратов, вымывается из организма. Именно поэтому так важно принимать таблетки каждый день, без пропусков и перерывов. Не нужно забывать, что антигипертензивные препараты не снижают, а лишь предотвращают повышение давления. Поэтому их можно не бояться принять, если давление снизилось на фоне атмосферных перепадов.

Нерегулярный прием препаратов



Нерегулярный прием таблеток от давления, прием в разное время суток, с опозданием. Периодически забываете принять таблетки? Это приводит к тому, что лечебная концентрация препаратов не достигается в организме, и Вы будете подвержены кризам. Нужно помнить, что препараты от давления принимаются регулярно, строго в одно и то же время и независимо от давления. К повышению давления может привести также неподходящая лично вам схема нормализации давления. Если Вы регулярно принимаете таблетки, а давление все равно часто превышает 130\80 мм рт ст, то Вам нужно обратиться к грамотному кардиологу для усиления схемы или замены препаратов.



Кардиолог рассказала, что может спровоцировать гипертонический криз pinterest.com

Физическая нагрузка

При благоприятном течении давления и\или при правильно подобранном лечении при нагрузках давление будет оставаться неизменным или незначительно повышаться. Но, если лечение не подобрано, иногда бывает, что в покое давление хорошее, но при нагрузке оно значительно возрастает. Часто при этом пациенты жалуются на головную боль, одышку или сердцебиение при физических нагрузках. Даже при правильно подобранных антигипертензивных таблетках очень большая нагрузка, перегрузка может привести к гипертоническому кризу. Именно поэтому рекомендуется иметь пульсометр или фитнес браслет. Не забудьте, что при занятиях спортом или бытовых нагрузках пульс не должен превышать 85% от Вашего максимального пульса.

Погода

У метеозависимых пациентов повышение давление может вызвать магнитные бури, вспышки на солнце и другие природные катаклизмы. Но важно понимать, что у гипертоников метеозависимость значительно уменьшается при регулярном приеме правильно подобранных препаратов. Да, перепады артериального давления иногда приносят дискомфорт и ухудшение самочувствия, но они проходят значительно мягче, если колебания происходят ниже отметки 130\80. Согласитесь, если давление было 160\100, а после перемены погоды станет 110\70 мм рт ст – это совсем не одно и то же, если 110\70 Ваш тонометр покажет после 130.



Кардиолог рассказала, что может спровоцировать гипертонический криз pinterest.com

ОРВИ, хронические заболевания

Обострение хронических различных заболеваний, ОРВИ, повышение температуры, болевой синдром при заболеваниях позвоночника, суставов, ЖКТ и т.д. также могут спровоцировать повышение давление. Своевременное лечение, обезболивание, снижение температуры помогут избежать криза.

Некоторые препараты

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Некоторые лекарственные препараты, особенно гормональные, могут стать причиной стойкого повышение давления. Если Вы гипертоник, не забудьте рассказать это на приеме у другого специалиста, прежде чем он назначит Вам лекарство от боли в спине или суставах, поможет вылечить гинекологическую проблему или заболевание желудочно-кишечного тракта. Если назначение препарата, который может вызвать повышение давления, все же обязательно, лечение должно назначаться под контролем грамотного кардиолога, который сможет принять предохранительные меры. Классический примером препаратов, которые смогут вызвать стойкое повышение давления, являются сосудосуживающие капли в нос у людей с гиперплазией слизистой или искривлением носовой перегородки.

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