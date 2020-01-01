Пищевые привычки, которые могут навредить здоровью

Узнайте, от каких вредных привычек стоит избавиться.

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Желая правильно питаться и скорее похудеть, можно перестараться и получить много проблем со здоровьем. Ivona расскажет, какие привычки могут негативно сказываться на организме.

Есть много морепродуктов

Морепродукты являются отличным источником белка, питательных веществ и омега-3. Стоит помнить, что чрезмерное потребление креветок, мидий, осьминогов может быть вредным для кожи. Поскольку в морепродуктах много йода, и если организм будет ими перенасыщен, то могут появиться высыпания.

Есть замороженные продукты

Замороженные продукты не стоит употреблять регулярно. Их основным компонентом является соль, которая повышает уровень натрия. Это может повлиять на кровяное давление и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.



Пищевые привычки, которые вредят здоровью depositphotos.com

Однообразное питание

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Употребление одной и той же пищи регулярно - плохая привычка. Лучший способ правильно питаться - это разнообразие и умеренное количество. Если полезные продукты есть в неограниченном количестве, может быть обратный эффект.

Злоупотребление сахаром

Всем известно, что много сахара – это вредная привычка. Но также нужно знать, что он содержится в многих продуктах, поэтому важно внимательно читать этикетки. Стоит помнить, что чрезмерное количества сахара негативно сказывается на здоровье волос и кожи, а также может стать причиной появления морщин.



Пищевые привычки, которые вредят здоровью depositphotos.com

Отказаться от употребления жиров

Многие совершают серьезную ошибку, полагая, что исключения жира из своего рациона способствует похудению. Это не так. От полезных жиров не стоит отказываться, потому что они необходимы для правильного функционирования организма.



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