Что делать, если кружится голова
Читай также: Чем полезен шпинат
Головокружение – это не самостоятельное заболевание, а симптом или, если хотите, своеобразный сигнал от нашего организма, что следует обратить внимание не свое здоровье. В мире существует более 80 заболеваний, которые вызывают головокружение, и симптомы многих из них очень похожи.
В зависимости от причины возникновения головокружения, его можно разделить на физиологическое и патологическое.
Физиологическое головокружение:⠀⠀
- Длительное голодание, диета;⠀
- Физическое и/или умственное перенапряжение;⠀
- Резкое изменение положения тела;⠀
- Гипервентиляция легких (при беге, быстром подъёме по лестнице);⠀
- Предменструальный синдром, беременность;⠀
- Обезвоживание. ⠀⠀
Патологическое головокружение:
- Шейный остеохондроз. Грыжа шейного отдела позвоночника;⠀
- Нарушение работы вестибулярного аппарата;⠀
- Анемия;⠀
- Гипертоническая болезнь;⠀
- Гипотония (пониженное давление);⠀
- Мигрень;⠀
- ДППГ (доброкачественное пароксизмальное головокружение). Чаще всего встречается у лиц старше 50 лет;⠀
- Транзиторная ишемическая атака, инсульт;⠀
- Онкология.⠀
Диагностика⠀
- Жалобы. Расскажите врачу, как давно вас беспокоит головокружение, с чем связываете это состояние;
- Общий и биохимический анализ крови, мочи. По анализам можно диагностировать анемию, заподозрить сахарный диабет;⠀
- Учитывая, что чаще всего головокружение даёт патология позвоночника и сосудов , не лишним будет консультация невролога с последующей рентгенографией позвоночника, исследованием сосудов шеи и головного мозга;⠀
- При повышенном или пониженном давлении (особенно если такого раньше не было), стоит обратиться к кардиологу.⠀
- При подозрении на патологию вестибулярного аппарата (боль в ухе, головокружение, повышение температуры тела) необходимо обратиться к ЛОРу.
Что делать при сильном головокружении?⠀
- Обеспечьте свободный доступ к кислороду, откройте окна;⠀
- Ложитесь на спину, закройте глаза, глубоко дышите;
- Измерять артериальное давление
- Если головокружение усиливается, появляются какие-то дополнительные симптомы (боль за грудиной, онемение конечностей, неспособность поднять руку/ногу и т. д.) - срочно вызывайте скорую помощь!
Как понять, опасно ли внезапно возникшее головокружение: рассказывает отоневролог⠀
Читай также: Кардиолог рассказала, как справиться с гипертоническим кризом
Отоневролог Кира Оверченко отметила, что для определения серьёзности проблемы, есть в медицине понятие системы “красных флагов“. Это один или несколько симптомов, наличие которых сигнализирует о необходимости ускоренного и тщательного обследования и лечения. Есть такие знаки при боли в спине, головной боли. И при головокружении.
⠀
Речь идет о ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕМ ВНЕЗАПНОМ ВРАЩАТЕЛЬНОМ головокружение. Если с ним вместе появились:⠀⠀
- потеря слуха с одной стороны⠀
- слабость мышц лица с одной стороны (не закрывается глаз и не двигается угол рта, пища и вода может выпадать изо рта)⠀
- потеря сознания (полное отключение, а не страх, как будто сейчас упаду в обморок)
- нарушение чувствительности на лице и на теле
- невозможность проглотить пищу и слюну и осиплость голоса, нарушение речи по типу “каши во рту“ и заплетания языка
- слабость в руке и ноге с одной стороны (может проявиться как выпадение предмета из руки, невозможность опереться на ногу из-за слабости мышц)
- падение при попытке ходить⠀
- впервые возникшая (!) сильная (!) головная боль, особенно в затылке,⠀
Особенно это касается людей с факторами риска сердечно- сосудистых заболеваний: мужчин старше 40 и женщин старше 55 лет, с гипертонической болезнью, повышенным холестерином крови, атеросклерозом, сахарным диабетом, избыточным весом, наличием инсульта или инфаркта у кровных родственников.
Ранее мы писали, какая еда может спровоцировать головную боль.
Полная версия правил