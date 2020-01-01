Головокружение — одна из самых частых жалоб, с которыми сталкиваются врачи.

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Головокружение – это не самостоятельное заболевание, а симптом или, если хотите, своеобразный сигнал от нашего организма, что следует обратить внимание не свое здоровье. В мире существует более 80 заболеваний, которые вызывают головокружение, и симптомы многих из них очень похожи.

В зависимости от причины возникновения головокружения, его можно разделить на физиологическое и патологическое.

Физиологическое головокружение:⠀⠀

Длительное голодание, диета;⠀

Физическое и/или умственное перенапряжение;⠀

Резкое изменение положения тела;⠀

Гипервентиляция легких (при беге, быстром подъёме по лестнице);⠀

Предменструальный синдром, беременность;⠀

Обезвоживание. ⠀⠀

Что делать, если кружится голова pinterest.com

Шейный остеохондроз. Грыжа шейного отдела позвоночника;⠀

Нарушение работы вестибулярного аппарата;⠀

Анемия;⠀

Гипертоническая болезнь;⠀

Гипотония (пониженное давление);⠀

Мигрень;⠀

ДППГ (доброкачественное пароксизмальное головокружение). Чаще всего встречается у лиц старше 50 лет;⠀

Транзиторная ишемическая атака, инсульт;⠀

Онкология.⠀

Диагностика⠀

Жалобы. Расскажите врачу, как давно вас беспокоит головокружение, с чем связываете это состояние;

Общий и биохимический анализ крови, мочи. По анализам можно диагностировать анемию, заподозрить сахарный диабет;⠀

Учитывая, что чаще всего головокружение даёт патология позвоночника и сосудов , не лишним будет консультация невролога с последующей рентгенографией позвоночника, исследованием сосудов шеи и головного мозга;⠀

При повышенном или пониженном давлении (особенно если такого раньше не было), стоит обратиться к кардиологу.⠀

При подозрении на патологию вестибулярного аппарата (боль в ухе, головокружение, повышение температуры тела) необходимо обратиться к ЛОРу.

Что делать при сильном головокружении?⠀

Обеспечьте свободный доступ к кислороду, откройте окна;⠀

Ложитесь на спину, закройте глаза, глубоко дышите;

Измерять артериальное давление

Если головокружение усиливается, появляются какие-то дополнительные симптомы (боль за грудиной, онемение конечностей, неспособность поднять руку/ногу и т. д.) - срочно вызывайте скорую помощь!

Что делать, если кружится голова pinterest.com

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Отоневролог Кира Оверченко отметила, что для определения серьёзности проблемы, есть в медицине понятие системы “красных флагов“. Это один или несколько симптомов, наличие которых сигнализирует о необходимости ускоренного и тщательного обследования и лечения. Есть такие знаки при боли в спине, головной боли. И при головокружении.

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Речь идет о ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕМ ВНЕЗАПНОМ ВРАЩАТЕЛЬНОМ головокружение. Если с ним вместе появились:⠀⠀

потеря слуха с одной стороны⠀

слабость мышц лица с одной стороны (не закрывается глаз и не двигается угол рта, пища и вода может выпадать изо рта)⠀

потеря сознания (полное отключение, а не страх, как будто сейчас упаду в обморок)

нарушение чувствительности на лице и на теле

невозможность проглотить пищу и слюну и осиплость голоса, нарушение речи по типу “каши во рту“ и заплетания языка

слабость в руке и ноге с одной стороны (может проявиться как выпадение предмета из руки, невозможность опереться на ногу из-за слабости мышц)

падение при попытке ходить⠀

впервые возникшая (!) сильная (!) головная боль, особенно в затылке,⠀

Особенно это касается людей с факторами риска сердечно- сосудистых заболеваний: мужчин старше 40 и женщин старше 55 лет, с гипертонической болезнью, повышенным холестерином крови, атеросклерозом, сахарным диабетом, избыточным весом, наличием инсульта или инфаркта у кровных родственников.

Ранее мы писали, какая еда может спровоцировать головную боль.