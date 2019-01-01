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Какие привычки вредят иммунитету

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Иммунитет можно укрепить, избавившись от привычек, которые наносят ему вред.
Какие привычки вредят иммунитету
Какие привычки вредят иммунитету
pinterest

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С приходом зимы вопрос “как укрепить иммунитет“ волнует всех. Кто-то начинает пить витамины, кто-то горячие чаи и вспоминать бабушкины методы. Мало кто задумывается о привычках, которые могут негативно влиять на наш иммунитет.

  • Мало пьете воды

В холодную погоду мы  не испытываем жажду и  потому пьем меньше воды. Но стоит знать, что вода вымывает вредные токсины и помогает  организму бороться с инфекцией, а также влияет даже качество вашего сна.

Какие привычки вредят иммунитету
Какие привычки вредят иммунитету
depositphotos.com

  • Мало спите

Если вы не высыпаетесь, ваша иммунная система не получает возможности «перезагрузиться» и риски подхватить грипп или простуду увеличиваются.

  • Стресс и напряжение

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Высокий уровень стресса может создать гормональный дисбаланс в вашем теле, ослабить иммунную систему и сделать вас более восприимчивым к болезням. Хронический стресс повышает уровень кортизола в вашем организме и снижает выработку простагландинов, которые поддерживают функцию иммунной системы.

Какие привычки вредят иммунитету
Какие привычки вредят иммунитету
depositphotos.com

  • Малоподвижный образ жизни

Дефицит физической нагрузки ослабляет защиту организма. Напротив, активный образ жизни повышает защиту от простудных заболеваний на 25%, от раковых заболеваний на 30 % (при физической активности хотя бы 30 минут в день).

  • Злоупотребление сладким

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Большое количество сахара в рационе снижает защитную силу организма более чем на 40 %. Исследования говорят, что употребление сахара буквально через 10 минут ослабляет иммунитет, и этот процесс продолжается несколько часов. Происходит это потому, что повышение уровня глюкозы в крови разрушает витамин C и нарушает структуру клеток иммунной системы.

Ранее мы писали, какие витамины необходимы зимой. 

 

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Теги: привычки, иммунитет
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