Иммунитет можно укрепить, избавившись от привычек, которые наносят ему вред.

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С приходом зимы вопрос “как укрепить иммунитет“ волнует всех. Кто-то начинает пить витамины, кто-то горячие чаи и вспоминать бабушкины методы. Мало кто задумывается о привычках, которые могут негативно влиять на наш иммунитет.

Мало пьете воды

В холодную погоду мы не испытываем жажду и потому пьем меньше воды. Но стоит знать, что вода вымывает вредные токсины и помогает организму бороться с инфекцией, а также влияет даже качество вашего сна.



Какие привычки вредят иммунитету depositphotos.com

Мало спите

Если вы не высыпаетесь, ваша иммунная система не получает возможности «перезагрузиться» и риски подхватить грипп или простуду увеличиваются.

Стресс и напряжение

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Высокий уровень стресса может создать гормональный дисбаланс в вашем теле, ослабить иммунную систему и сделать вас более восприимчивым к болезням. Хронический стресс повышает уровень кортизола в вашем организме и снижает выработку простагландинов, которые поддерживают функцию иммунной системы.



Какие привычки вредят иммунитету depositphotos.com

Малоподвижный образ жизни

Дефицит физической нагрузки ослабляет защиту организма. Напротив, активный образ жизни повышает защиту от простудных заболеваний на 25%, от раковых заболеваний на 30 % (при физической активности хотя бы 30 минут в день).

Злоупотребление сладким

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Большое количество сахара в рационе снижает защитную силу организма более чем на 40 %. Исследования говорят, что употребление сахара буквально через 10 минут ослабляет иммунитет, и этот процесс продолжается несколько часов. Происходит это потому, что повышение уровня глюкозы в крови разрушает витамин C и нарушает структуру клеток иммунной системы.

Ранее мы писали, какие витамины необходимы зимой.

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