Какие привычки вредят иммунитету
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С приходом зимы вопрос “как укрепить иммунитет“ волнует всех. Кто-то начинает пить витамины, кто-то горячие чаи и вспоминать бабушкины методы. Мало кто задумывается о привычках, которые могут негативно влиять на наш иммунитет.
- Мало пьете воды
В холодную погоду мы не испытываем жажду и потому пьем меньше воды. Но стоит знать, что вода вымывает вредные токсины и помогает организму бороться с инфекцией, а также влияет даже качество вашего сна.
- Мало спите
Если вы не высыпаетесь, ваша иммунная система не получает возможности «перезагрузиться» и риски подхватить грипп или простуду увеличиваются.
- Стресс и напряжение
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Высокий уровень стресса может создать гормональный дисбаланс в вашем теле, ослабить иммунную систему и сделать вас более восприимчивым к болезням. Хронический стресс повышает уровень кортизола в вашем организме и снижает выработку простагландинов, которые поддерживают функцию иммунной системы.
- Малоподвижный образ жизни
Дефицит физической нагрузки ослабляет защиту организма. Напротив, активный образ жизни повышает защиту от простудных заболеваний на 25%, от раковых заболеваний на 30 % (при физической активности хотя бы 30 минут в день).
- Злоупотребление сладким
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Большое количество сахара в рационе снижает защитную силу организма более чем на 40 %. Исследования говорят, что употребление сахара буквально через 10 минут ослабляет иммунитет, и этот процесс продолжается несколько часов. Происходит это потому, что повышение уровня глюкозы в крови разрушает витамин C и нарушает структуру клеток иммунной системы.
Ранее мы писали, какие витамины необходимы зимой.
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