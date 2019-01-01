Что делать, если вас знобит без всякой причины?

Мы все живем в мире, где полно различных возможностей и чтобы их все использовать, необходимо как можно быстрее двигаться. А для того, чтобы быстро двигаться, нужно иметь отличное здоровье. Мы можем заниматься сколько угодно спортом, закалять свой организм или питаться исключительно здоровыми продуктами, но далеко не всегда можем уберечь свой организм от неприятных сюрпризов в виде болезней. О том, почему возникает озноб, если нет температуры и как с этим бороться, расскажет Ivona.

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Причины возникновения озноба и как с ним бороться

Для того чтобы разобраться с причинами возникновения озноба без наличия высокой температуры тела, следует выяснить, что же такое озноб. Озноб - это специфическая реакция организма человека, при которой появляется ощущение холода, зябкости, дрожи, “гусиная кожа“. Все эти проявления - следствие спазмов мелких сосудов под кожей.

Озноб без температуры: почему возникает и как преодолеть? pinterest.com

Появляются такие симптомы не просто так и они являются следствием довольно тревожного состояния организма. Если высокой температуры тела нет, а озноб присутствует, значит что-то точно пошло не так. Существует несколько причин появления озноба. Например:

Сильное переохлаждение

Так сложен человеческий организм, что когда он переохлаждается, то сосуды сужаются, а это, в свою очередь, вызывает спазм и дрожь во всем теле. А все потому что мышечная ткань организма начинает сокращаться и чем чаще сокращение, тем больше будет выделяться тепло. Таким образом, возникает и “гусиная кожа“, и дрожь, и озноб. Чтобы избавиться от такого состояния, необходимо надеть сухую и теплую одежду, выпить теплого чая. Это должно помочь и озноб должен пройти в том случае, если его причиной было переохлаждение (без обморожения).

Простуда или ОРВИ

Далеко не всегда эти заболевания сопровождаются температурой. Человек может запросто болеть и при этом не «температурить». Такое часто встречается у детей, когда присутствуют все признаки простудных заболеваний кроме температуры. В этом случае, когда озноб вызван простудой или ОРВИ, следует лечь в постель, пить много жидкости и теплого чая, травяные отвары. Если это не помогает и состояние организма ухудшается, необходимо обратиться к врачу.

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Когда человек заражается каким-либо инфекционным заболеванием, то это тоже не всегда сопровождается подъемом температуры тела. И если причина озноба именно в наличии внутри организма инфекционных процессов, то там так же присутствует интоксикация. Часто в таком случае к ознобу прибавляются тошнота, слабость, головокружение, иногда желудочные и кишечные расстройства. В таком случае не рекомендуется заниматься самолечением и сразу обратиться к врачу.

Озноб без температуры: почему возникает и как преодолеть? pinterest.com

Эндокринологические нарушения

Иногда озноб может быть вызван нарушениями в функционировании щитовидной железы, в том числе гипотиреозом. Если причина в этом, следует обратиться за консультацией к врачу эндокринологу.

Слишком много эмоций

Часто, когда человек пребывает в состоянии стресса или слишком эмоционально перевозбужден, то его тело начинает знобить. Причина довольно проста - гормон адреналин, который вырабатывается, как защитная реакция на стресс. Сосуды сужаются, возникает дрожь в теле. Температура тела при этом не подымается. Специалисты советуют: если человек пережил сильное эмоциональное перенапряжение, выпить седативные препараты и отдохнуть, а еще лучше - поспать. Так нервная система сможет восстановиться.

Аллергия

Сегодня в мире появляется все больше и больше аллергиков и озноб без температуры может быть одним из симптомов проявления реакции на различные аллергены: как пищевые, так и растительные. В таком случае, кроме озноба на теле у человека может быть сыпь, зуд, отек и пр.

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Это заболевание также может быть причиной возникновения озноба. А все потому, что тонус кровеносных сосудов становится ниже и человек может постоянно ощущать холод в конечностях. Часто, если человек знает о своем заболевании, он проводит тренировки и закаливания организма. Это помогает не только убрать озноб, но и оздоровить организм в целом.

Озноб без температуры: почему возникает и как преодолеть? pinterest.com

Резкая смена артериального давления

Если такое состояние произошло, то высокой температуры у тела не будет. Однако могут быть такие симптомы, как: тошнота, рвота, слабость. В таком случае категорически не рекомендуется заниматься самолечением, а нужно обратиться к специалисту.

Климакс

Когда для женщины наступает период климакса, то ее организм полностью меняет гормональный фон. В такие периоды, кроме озноба, могут проявиться внезапные ощущения жара, холода, дрожи. Чтобы сгладить хоть каким-то образом это состояние, необходимо пройти консультацию у своего лечащего врача, который должен назначить гормональную терапию.

Менструация

Не часто, но все же у некоторых женщин озноб может появляться вследствие потери крови во время критических дней. Часто к ознобу прибавляются такие симптомы, как боль внизу живота и ухудшенное настроение. Эти симптомы можно снять обезболивающими препаратами.

Озноб без температуры: почему возникает и как преодолеть? pinterest.com

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Профилактика озноба без температуры

Озноб - это, конечно, состояние не из приятных, и поэтому лучше его предотвратить, чем потом бороться. Для того чтобы он возникал как можно реже, можно проводить некоторые профилактические действия:

Закалять свой организм различными способами. Да, это не гарантирует полного освобождения от озноба, но то, что он будет возникать как можно реже, это точно.

Занятия спортом. В тандеме с закаливанием они снизят шансы появления озноба.

Меньше стресса. Если вы пребываете в среде, где вас постоянно подвергают эмоциональным нагрузкам, необходимо или отдохнуть, или сменить обстановку.

“Нет“ вредным привычкам. Курение, употребление алкоголя и вредной пищи ослабляет организм и делает его уязвимым для негативных факторов.

Регулярные осмотры у специалиста. Как не крути, но плановый осмотр у врача может предупредить появление нежелательных симптомов и болезней.

Озноб без температуры: почему возникает и как преодолеть? pinterest.com

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