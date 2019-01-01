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Какие лекарства опасны для больного сердца: советы доктора Комаровского

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Педиатр советует отказаться от приема популярных медикаментов.
Какие лекарства опасны для больного сердца: советы доктора Комаровского
Какие лекарства опасны для больного сердца: советы доктора Комаровского
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Педиатр Евгений Комаровский регулярно на своей страничке в Instagram отвечает на вопросы подписчиков касаемо здоровья. В этот раз одна из подписчиц поинтересовалась, почему самые известный педиатр Украины не рекомендует корвалол и считает его опасным для здоровья. 

Когда я считаю и говорю, что и корвалол, и валидол, и валокордин — это безумно преступные лекарства, то это так считаю не только я, доктор Комаровский. Так считает медицинская наука, цивилизованная доказательная медицина. Но люди не понимают, с чем это связано, поэтому нужно объяснять.

Вот представьте: у вашего мужа, дедушки, бабушки болит сердце… Нормальная реакция на ситуацию состоит в том, чтобы как можно быстрее посетить нормального современного терапевта, который измерит артериальное давление, оценит работу сердца, подберет препараты, нормализующие артериальное давление, улучшающие кровообращение в сердечной мышце, стабилизирующие сердечный ритм.

Но можно все это не делать. А принять лекарства, которые «успокоят» и якобы создадут иллюзию облегчения, но не решат ни одной проблемы. Еще раз повторяю: ни одной, все как было, так и останется. Потому что не может ни валидол, ни корвалол, ни валокордин улучшить обмен веществ в сердечной мышце. Не могут они реально повлиять на артериальное давление. То есть угроза инфаркта, инсульта, гипертонического криза сохраняется.

Поэтому я и считаю, что эти лекарства вредны, даже преступны, поскольку, отвлекаясь на них, человек не получает цивилизованную эффективную помощь. Именно поэтому корвалол и валокордин убивают десятки тысяч людей — это не шутки, действительно из-за несвоевременной помощи и лечения сотни тысяч наших соотечественников становятся инвалидами после инфарктов и инсультов, просто умирают. - рассказал Комаровский в Instagram

Ранее мы писали, как сохранить здоровье сосудов.

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Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, корвалол
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