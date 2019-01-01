Узнайте, на какие симптомы стоит обратить внимание.

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Популярный педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram ответил на вопрос одной из подписчиц, можно ли распознать пневмонию, если нет кашля.



Комаровский отметил, что теоретически действительно бывает такое — пневмония без кашля. Обращайте прежде всего внимание на учащенное дыхание, повышенную утомляемость, вялость и бледность кожи. Вот эти симптомы очень опасны. И еще что очень характерно для воспаления легких — ухудшение после улучшения. Также именно для пневмонии характерно несоответствие температуры тела и общего состояния: вроде как всего 37,3, а так плохо, как при 39 градусах — ребенок вялый, бледный, никакой. Вот на такие симптомы обращайте внимание.



Как распознать пневмонию, если нет кашля depositphotos.com

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Главное, что вы должны понимать: очень часто пневмония проявляет себя не кашлем, а тем, что мама, лучше всех чувствующая своего ребенка, характеризует короткой фразой: «что-то не так, как всегда». Именно мама, четко знающая, как ребенок обычно ест, играет, бегает, смотрит, первая заметит изменения в его поведении и состоянии. Вот это “что-то не так“ не обязательно должно включать в себя кашель, иногда даже объяснить сложно — например “лаза грустные“, но мама четко ощущает нетипичность ситуации. Вот если закралось такое подозрение — “что-то не так, как всегда“, не бойтесь показать ребенка доктору.

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