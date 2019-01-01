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Как сохранить здоровье сосудов

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В последние десятилетия болезни сердечно-сосудистой системы остаются основной причиной заболеваемости и смертности среди населения во всем мире.
Как сохранить здоровье сосудов
Как сохранить здоровье сосудов
pinterest.com

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Плохие сосуды - это частое головокружение, потемнение в глазах при резкой смене положения тела,  укачивание, холодные руки и ноги, ломота в суставах, метеочувствительность, слабость утром и днем, обмороки, учащенное сердцебиение, “стуки“ в висках, нестабильное давление, повышение температуры тела до 37.2-37.3 градуса и ее резкие скачки в течение суток. Плохое состояние ваших кровеносных сосудов может привести к серьезным заболеваниям сердца, включая атеросклероз (забитые или закупоренные артерии), а также варикозное расширение вен, аневризмы и другие заболевания вен и артерий на периферии организма. Ivona расскажет, что делать, чтобы сосуды были здоровыми.

  • Как укрепить сосуды

Питание: ежедневное употребление в пищу разнообразных  фруктов и темно-зеленых овощей обеспечивает достаточное количество клетчатки и витамина С, которые важны для устойчивости кровеносных сосудов. При приготовлении пищи используйте растительные масла, такие как кокосовое, оливковое и подсолнечное. Ограничьте потребление рафинированного сахара.  Увеличьте потребление полезных жиров, таких как авокадо, орехи и семена. Поддержите здоровье кровеносных сосудов с помощью ключевых пищевых добавок, которые включают куркуму, биофлавоноиды, антоцианидины (цветные растительные пигменты) и микроэлементы. Куркума содержит куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами и поддерживает эластичность кровеносных сосудов. Антоцианидины  обладают защитными свойствами для сердца. Биофлавоноиды поддерживают рост клеток и могут помочь уменьшить воспаление. 

Как сохранить здоровье сосудов
Как сохранить здоровье сосудов
depositphotos.com

Сохраняйте спокойствие:  ежедневный стресс наносит огромный ущерб  сердечно-сосудистой системе. Узнайте, как достичь внутреннего спокойствия с помощью  практики  дыхания, йоги, медитации.

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Тренировки: наиболее важным видом упражнений для вашей системы кровообращения является аэробика, которая увеличивает частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и кровообращение.

Ранее мы писали, сколько кофе можно пить в день.​

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Теги: сосуды, здоровье, здоровые сосуды
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