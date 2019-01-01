У большинства хлеб входит в ежедневный рацион и без него не обходится ни один прием пищи.

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, какой хлеб полезнее и стоит ли переплачивать за надпись “для фитнеса“.

В магазинах вы можете видеть хлеб, на упаковке которого написано “для фитнеса“,“мультизерновой“ . Производители уверяют, что такой хлеб лучше и полезнее обычного ржаного или пшеничного. И стоит он дороже простого батона или украинского хлеба, потому что произведенный из цельного зерна (цельнозерновой) или в его составе много злаковых (мультизерновой).



Какой хлеб самый полезный: ответ диетолога depositphotos.com

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Теоретически, разница между ними кажется небольшой, но цельнозерновой хлеб - его главный компонент мука, содержащая все части целого зерна. Преимуществом такого хлеба является высокое содержание пищевых волокон, которые поддерживают нормальную работу кишечника, служат питанием для микрофлоры кишечника и помогают лучше контролировать чувство голода. В таком хлебе выше содержание белка, витаминов группы В и минералов, чем в изделиях из муки более мелкого помола. Поэтому он более ценный продукт для здорового питания. Есть еще хлеб из проросших зерен пшеницы. Он по своему составу будет еще более богатым витаминами и минералами.



Мультизерновой хлеб - это изделие, в котором кроме пшеничной и ржаной муки входит еще мука нескольких (не менее трех) злаков. Часто, чтобы он казался более полезным, добавляют солод или квас, чтобы придать коричневого цвета, как у ржаного хлеба, а сверху посыпают семенами. Как правило, добавляют семена подсолнечника, тыквы, льна, кунжут или мак. Это может запутать многих потребителей.



Какой хлеб самый полезный: ответ диетолога depositphotos.com

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Для того, чтобы выбрать более полезный хлеб обращайте внимание на состав. Не ленитесь читать этикетку! На первом месте в списке ингредиентов будет указана мука из цельного зерна или метка whole grain. В составе хлеба должно быть минимум ингредиентов, E-компонентов и небольшое количество соли (не более 1 г на 100 г продукта).

Если выбирать между хлебом обычным и цельнозерновым, предпочтение нужно отдавать цельнозерновому. А если хлеб мультизерновой, то желательно, чтобы в составе была часть муки грубого помола. Но тем, у кого есть заболевания ЖКТ: будьте осторожны, такой хлеб может раздражать желудок и кишечник, вызвать вздутие и дискомфорт. И для людей с непереносимостью глютена такой хлеб не подходит, как впрочем и любой, в состав которого входит пшеница, ячмень и рожь.



Съедать много хлеба не надо. Ежедневно можно употреблять около 100 - 150 г. Но это все очень индивидуально.

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