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Сколько кофе можно пить в день: ответ диетолога

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Узнайте суточную норму кофе для человека.
Сколько кофе можно пить в день: ответ диетолога
Сколько кофе можно пить в день: ответ диетолога
pinterest.com

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Чашка ароматного напитка способна взбодрить и поднять настроение. Но одной порции может оказаться мало. И для поднятия тонуса в течение дня опять же кофе не помешает, но важно знать норму и не переборщить. Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала о пользе кофе и сколько чашек этого напитка можно выпивать в день. 

Диетолог отметила, что исследования показывают, что кофе в умеренных количествах идет нашему организму только на пользу:

  •  Кофеин снижает риски нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона);
  • Чашка кофе повышает работоспособность и концентрацию;
  • Продлеваем жизнь (исследование, которое длилось более 14 лет, показало прямую связь между умеренным употреблением кофе и увеличением продолжительности жизни);
  • Кофеин ускоряет метаболизм (но только на короткий период времени);
  • Снижается риск развития сахарного диабета 2 типа;
  • Повышается устойчивость печени к патологическим воздействиям, кофеин способствуют восстановлению функций печени.

Сколько кофе можно пить в день: ответ диетолога
Сколько кофе можно пить в день: ответ диетолога
pinterest.com

Но, попивая кофе чашку за чашкой, кофеин начинает действовать на организм совсем иначе —чрезмерные дозы, наоборот, приводят к обезвоживанию, сонливости, переутомлению и потере концентрации.⠀

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Так мы повышаем уровень гормонов стресса, риски заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушаем процессы всасывания кальция и железа.

К тому же, кофе может вызывать самую настоящую и нешуточную зависимость.

Сколько же чашек кофе можно выпить за день:

  • Для взрослых — до 400 мг кофеина в день или 2 чашки эспрессо/американо.
  • Для беременных — до 200 мг кофеина в день или 1 чашка эспрессо/американо.
  • Для подростков — до 100 мг кофеина в день.

Ранее мы писали, какой хлеб самый полезный. 

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Теги: диетолог, кофе, советы диетолога
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.12.2019, 15:08
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гость
Отличная новость,пойду продлю себе жизнь,выпью кофейку!
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