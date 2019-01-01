Какие витамины помогают бороться со стрессом

В современном мире нет человека, который бы не ощущал на себе действие ежедневного стресса.

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Затяжные стрессы и хроническая усталость особенно близко знакомы жителям крупных городов. Чтобы ослабить негативное влияние нервных потрясений, при стрессе следует добавить в рацион продукты, в которых содержаться определенные витамины.

Витамин А

Благодаря своим антиоксидантным свойствам витамин А помогает бороться со стрессом., а также положительно влияет на иммунную систему.



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Витамин В

Витамин В представляет собой многогранную комбинацию из восьми различных витаминов. Известно, что эти витамины оказывают большое влияние на уровень стресса в организме. Витамин В играет важную роль в общей жизнеспособности иммунной системы. Часто витамин В еще называют как “антистрессовый“ витамин.

Витамин C

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Этот мощный витамин производит кортизол, когда организм находится в состоянии стресса. Если вашему организму не хватает витамина С, он не сможет справиться со стрессом. Низкий уровень этого витамина также приведет к ослаблению иммунной системы. Это может вызвать у вас склонность к депрессии, перепадом настроения.



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Витамин Е

Витамин Е является важным жирорастворимым питательным веществом. Он известен своими удивительными антиоксидантными свойствами.

Цинк

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Другим важным минералом, необходимым для борьбы со стрессом, является цинк. Иммунная система является основным центром контроля вашего общего состояние. Если ваша иммунная система не функционирует должным образом, весь организм чувствует последствия. Также дефицит цинка может спровоцировать усталость.

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