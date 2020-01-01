Компульсивное переедание: Что это такое и как с ним бороться

Заедание стресса может обернуться более серьезными психологическими проблемами, чем просто зависимость от еды.

Три часа ночи, на кухне то и дело вспыхивает свет от постоянно открывающегося холодильника и звучат чавкающие звуки и тихие рыдания. Именно такие проблески стрессового поведения сопровождают людей, которые страдают от серьезного психологического нарушения. Кушать без ощущения голода, набивать желудок до отказа, чувствовать, как внутренности буквально вырываются наружу, а некогда плоский живот превращается в барабан. Все это привычные состояния человека, которые испытывает на себе симптомы компульсивного переедания. Специалисты называют именно это отклонением главным бичом 21 века, практически на ряду с раковыми заболеваниями и диабетом. Доступность пищи и ее многоликое разнообразие послужили стартовой отметки появления данного заболевания. Кроме того, постоянный стресс и общая неудовлетворенность жизнью также становятся непререкаемыми мотивами приобретения расстройств пищевого поведения. Ivona рассказывает, что такое компульсивное переедание и как с этим возможно бороться.

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Признаки

Человек кушает не по причине голода, а для морального насыщения организма и заполнения душевных прорех.

Причиной приема пищи чаще всего становится стрессовая ситуация или преобладание в организме человека таких эмоций как злость, страх, опустошенность, неудовлетворенность, разочарование и так далее.

Больной понимает, что кушает слишком много, но останавливаться при этом даже не собирается.

После завершения “трапезы” человек не ощущает удовлетворения, а наоборот испытывает чувство вины и буквально “съедает” себя за несдержанность и неумение остановиться.

Большинство ваших мысли, которые крутятся в голове за сутки, связаны с едой и всевозможными яствами, которые вы хотели бы скушать. Причем больной, у которого наблюдается компульсивное переедание может буквально отсчитывать минуты до следующего приема пищи - жить только ради цели заполнить желудок.

Что такое компульсивное переедание и как с ним бороться pinterest

Причины

Главной причиной появления у человека признаков компульсивного “едока” специалисты называют отсутствие в его жизни какой-либо радости. Именно с помощью еды больной и пытается заполнить те дыры, которые образовались в его душе по всевозможным причинам. Потеря работы, смерть близкого, расставание с любимым человеком - все это возможные предпосылки к приобретению расстройств пищевого поведения. Конечно, не менее опасны с банальный стресс, а особенно в тех случаях, когда именно это ощущение становится базовым и привычным для человека. Также компульсивное переедание может появиться у людей, которые подвергают свой организм большим физическим нагрузкам, диетам, у которых есть затяжная депрессия, недосыпы и прочие схожие проблемы. В моменты, когда человек “заедает” причину, ему кажется, что вкусности способны поправить его настроение и избавить от жизненных разочарований. Однако уже после завершения трапезы, он понимает, что ничего кроме желудочной боли в его жизни больше не остается.

Что такое компульсивное переедание и как с ним бороться pinterest

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Как бороться

Найдите хобби, которое будет занимать большую часть вашего свободного времени. За балетом, рисованием или музыкальными этюдами вам просто некогда будет грустить и думать о пище. Однако, занятие действительно должно теплом отзываться в вашей душе. Вы должны искренне любить то, чем себя отвлекаете.

Окружите себя добрыми и поддерживающими людьми. Расскажите им о своей проблеме и будьте готовы к невероятному количеству опеки и заботы.

Обязательно установите нормальную калорийность вашего рациона - не изнуряйте себя тяжелыми диетами. При недостатке калорийности вам непременно будет хотеться сорваться “во все тяжкие”.

Что такое компульсивное переедание и как с ним бороться pinterest

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За приемами пищи концентрируйтесь исключительно на том, что вы кушаете. Ощущайте структуру продуктов, внюхивайтесь в ароматы - останьтесь наедине со своими яствами. Не читайте, не переписывайтесь и не смотрите телевизор за едой. Все это отвлечения, которые не дают вашему мозгу и желудку понять, что вы уже наелись.

Избегайте, а лучше и вовсе откажитесь от простых углеводов в виде мучных изделий или сахара — такие продукты еще больше усиливают скачки инсулина в крови и становятся причинами заедания стресса.

Если невыносимо хочется кушать перед сном, то лучше употребить совсем немного белковой пищи.

Откажитесь от кофе и кофеиносодержащих продуктов, ведь они раздражают вашу нервную систему и тем самым усиливают ваш аппетит.

Что такое компульсивное переедание и как с ним бороться pinterest

Анорексия, булимия, компульсивное переедание - это все звенья одной цепи, которые на выходе приводят лишь одному выводу - проблемам с самооценкой, неудовлетворенностью жизнью и отсутствием радости. Люди, которые привыкли заедать стресс или любое мало-мальски значимое недоразумение, знают, что буквально после первого глотка или вороватого укуса пирога приходит долгожданное облегчение, чувство заполненности. Однако это ощущение никак не связано с душевным равновесием: возможно ваш живот и забит до отказа, но с душей то, что делать? Ее так просто тортиками, бутербродиками и картошкой фри не заполнить. Для этих матерей нужны помощники гораздо более специализированные и долговечные. Несколько часов кушать и кушать, а потом следующие два дня “поститься”, залечивая чувство вины - скользкая дорожка, которая может привести вас прямиком к двери психлечебницы.

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