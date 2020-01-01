Под глазами чисто: Как быстро избавиться от синяков и мешков
Лицо - наша визитная карточка, которая должна всегда сверкать натуральным блеском и неподдающейся возражениям и критике красотой. Вот только, если накануне “большого дня” вы проснулись и взглянув в зеркало, увидели у себя под глазами неприятные опухлости и “цветные” следы, то вы рискуете вечером выглядеть совсем непрезентабельно. Причин появления темных пятен и мешков под глазами существует множество. Начиная от самых привычных - банальный недостаток сна, плохое питание, чрезмерное употребление алкоголя накануне и заканчивая даже вариантами вмешательства хронических характеристик. Если ваши следы под глазами - не тот “отпечаток”, с которым вы живете всю жизнь, то у Ivona есть для вас несколько невероятно действенных способов, как избавиться от признаков усталости мгновенно. Если начать бьюти-спасение уже с утра, то к вечеру от утренних проблем с отечностью не останется и следа.
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- Выпейте воды
Если на утро на обнаружили у себя под глазами нелицеприятные последствия веселого вчерашнего кутежа, то начать избавление от визуальных недостатков нужно со стакана чистой воды. Запасливый организм из-за недостатка жидкости мог “отложить” немного живительной влаги у вас под глазами - так и появились синяки и мешки. 250 мл воды - срочная мера, которая может быстро нормализировать положение.
- Лед с мятой
Если вы знаете, что иногда ваш организм вас подводит, и то и дело одаривает следами усталости под глазами, то можно с ним легко сыграть на опережение. Например, можете запастись ледяными кубиками с мятой. Они смогут за несколько минут избавить вас от всяческих лицевых недостатков. Для того, чтобы сделать отвар, вам необходимо измельчить листья мяты, заварить их и заморозить. Однако долго держать кубики нежелательно: 5 минут достаточно, а иначе можете повредить сосуды.
- Миндальное масло
Если хотите предупредить появление утренних визуальных недостатков, то можете на ночь нанести под глаза тонкий слой миндального масла, которое на следующий день просто смоете водой. Благодаря витаминам Е и К это sos-средство спасет вас от воспалений, а также смягчит кожу и напитаете полезными микроэлементами.
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- Холодные ложки
Именно технологию холодных ложек используют все производители наших любимых патчей для глаз. Благодаря давлению, кровообращение начинает работать правильно, а одутловатость снимается как рукой. Не нужно тратить сотни гривен на корейские средства, если все, что вам необходимо лежит в ящике кухонного стола. Поместите 5-6 приборов в холодильник на 10 минут, а после прикладывайте выпуклой частью к проблемной зоне. Поверьте, результат вас поразит.
- Съедобные “примочки”
Вы ведь помните, как в нашем детстве мамы постоянно ходили с кусочками свежего огурца на глазах? Дело в том, что этот способ хоть и очень неизобретательный, но удивительно действенный - вы сможете легко избавиться от синяков и мешков под глазами всего за несколько минут. Если хотите усилить эффект, то положите нарезанный огурец на 10 минут в холодильник, а после нанесите на глаза, пока не почувствуете, что кружочки овоща потеплели.
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- Горячий душ
Для того, чтобы “разгладить” ваши мешки, а также снизить оттеночность синяков под глазами, необходима максимально влажная среда. Если у вас нет специального приспособления для воздуха, то этот маневр можно легко провернуть с помощью обычного горячего душа. Если не хотите принимать с утра пораньше водные процедуры, то можете просто “натопить” ванную комнату и “пропитаться” этим воздухом.
Знайте, наши способы работают только в тех случаях, когда появление синяков и мешков под глазами продиктовано не хроническими заболеваниями, а сиюминутными особенностями. Конечно, мы не станем включать в себе правильных пай-девочек и рассказывать вам о том, что злоупотребление алкоголем, жирной пищей и сигаретами может обернуться куда более серьезными проблемами, чем следы от ваших гуляний, которые обосновались под глазами. Все мы взрослые люди и должны исключительно самостоятельно нести ответственность за свои поступки и, конечно, за свое здоровье. Однако, если вы знаете, что завтра вас ожидает событие века, то стоит все-таки отказаться от развеселых вечеринок накануне. Ну, а если вы не смогли сдержаться и все-таки пошли на девичник к подруге Маше, то вооружайтесь нашими sos-методами и избавляйтесь от синяков и мешков под глазами поскорее.
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