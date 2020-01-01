Под глазами чисто: Как быстро избавиться от синяков и мешков

Эффективные и бюджетные SOS-средства, которые спасут вас от непривлекательных следов усталости.

Лицо - наша визитная карточка, которая должна всегда сверкать натуральным блеском и неподдающейся возражениям и критике красотой. Вот только, если накануне “большого дня” вы проснулись и взглянув в зеркало, увидели у себя под глазами неприятные опухлости и “цветные” следы, то вы рискуете вечером выглядеть совсем непрезентабельно. Причин появления темных пятен и мешков под глазами существует множество. Начиная от самых привычных - банальный недостаток сна, плохое питание, чрезмерное употребление алкоголя накануне и заканчивая даже вариантами вмешательства хронических характеристик. Если ваши следы под глазами - не тот “отпечаток”, с которым вы живете всю жизнь, то у Ivona есть для вас несколько невероятно действенных способов, как избавиться от признаков усталости мгновенно. Если начать бьюти-спасение уже с утра, то к вечеру от утренних проблем с отечностью не останется и следа.

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Выпейте воды

Если на утро на обнаружили у себя под глазами нелицеприятные последствия веселого вчерашнего кутежа, то начать избавление от визуальных недостатков нужно со стакана чистой воды. Запасливый организм из-за недостатка жидкости мог “отложить” немного живительной влаги у вас под глазами - так и появились синяки и мешки. 250 мл воды - срочная мера, которая может быстро нормализировать положение.

Как быстро избавиться от синяков и мешков под глазами pinterest

Лед с мятой

Если вы знаете, что иногда ваш организм вас подводит, и то и дело одаривает следами усталости под глазами, то можно с ним легко сыграть на опережение. Например, можете запастись ледяными кубиками с мятой. Они смогут за несколько минут избавить вас от всяческих лицевых недостатков. Для того, чтобы сделать отвар, вам необходимо измельчить листья мяты, заварить их и заморозить. Однако долго держать кубики нежелательно: 5 минут достаточно, а иначе можете повредить сосуды.

Как быстро избавиться от синяков и мешков под глазами pinterest

Миндальное масло

Если хотите предупредить появление утренних визуальных недостатков, то можете на ночь нанести под глаза тонкий слой миндального масла, которое на следующий день просто смоете водой. Благодаря витаминам Е и К это sos-средство спасет вас от воспалений, а также смягчит кожу и напитаете полезными микроэлементами.

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Холодные ложки

Именно технологию холодных ложек используют все производители наших любимых патчей для глаз. Благодаря давлению, кровообращение начинает работать правильно, а одутловатость снимается как рукой. Не нужно тратить сотни гривен на корейские средства, если все, что вам необходимо лежит в ящике кухонного стола. Поместите 5-6 приборов в холодильник на 10 минут, а после прикладывайте выпуклой частью к проблемной зоне. Поверьте, результат вас поразит.

Как быстро избавиться от синяков и мешков под глазами pinterest

Съедобные “примочки”

Вы ведь помните, как в нашем детстве мамы постоянно ходили с кусочками свежего огурца на глазах? Дело в том, что этот способ хоть и очень неизобретательный, но удивительно действенный - вы сможете легко избавиться от синяков и мешков под глазами всего за несколько минут. Если хотите усилить эффект, то положите нарезанный огурец на 10 минут в холодильник, а после нанесите на глаза, пока не почувствуете, что кружочки овоща потеплели.

Как быстро избавиться от синяков и мешков под глазами pinterest

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Горячий душ

Для того, чтобы “разгладить” ваши мешки, а также снизить оттеночность синяков под глазами, необходима максимально влажная среда. Если у вас нет специального приспособления для воздуха, то этот маневр можно легко провернуть с помощью обычного горячего душа. Если не хотите принимать с утра пораньше водные процедуры, то можете просто “натопить” ванную комнату и “пропитаться” этим воздухом.

Как быстро избавиться от синяков и мешков под глазами pinterest

Знайте, наши способы работают только в тех случаях, когда появление синяков и мешков под глазами продиктовано не хроническими заболеваниями, а сиюминутными особенностями. Конечно, мы не станем включать в себе правильных пай-девочек и рассказывать вам о том, что злоупотребление алкоголем, жирной пищей и сигаретами может обернуться куда более серьезными проблемами, чем следы от ваших гуляний, которые обосновались под глазами. Все мы взрослые люди и должны исключительно самостоятельно нести ответственность за свои поступки и, конечно, за свое здоровье. Однако, если вы знаете, что завтра вас ожидает событие века, то стоит все-таки отказаться от развеселых вечеринок накануне. Ну, а если вы не смогли сдержаться и все-таки пошли на девичник к подруге Маше, то вооружайтесь нашими sos-методами и избавляйтесь от синяков и мешков под глазами поскорее.

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