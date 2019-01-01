И при каких отравлениях он может быть совершенно неэффективным?

Праздники уже на носу и вот-вот накроются новогодние столы, где хозяйки смогут продемонстрировать всем свои кулинарные таланты. Только в подготовке к таким шумным мероприятиям, не всегда получается соблюдать все правила хранения продуктов и блюд. И отравление, как это ни прискорбно, может стать неотъемлемой частью праздника. Тогда на помощь приходит давно знакомая нам с детства черная таблеточка. О том, в каких случаях нужно принимать активированный уголь, какая должна быть дозировка для детей и взрослых и в какой форме, расскажет Ivona.

Как правильно принимать активированный уголь при отравлении? pinterest.com

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Характеристики препарата

Даже не смотря на то, что мы привыкли с самого детства к этому препарату, не все до конца понимают, что это такое и как именно это лекарство действует на организм.

Активированный уголь - углеродосодержащее вещество с пористой структурой, которая увеличивает поверхность его взаимодействия. Он также является сильным адсорбентом. С его помощью происходят активные сорбционные процессы, которые способствуют извлечению и выведению ядовитых веществ с пищеварительного тракта. Активированный уголь - таблетка первой необходимости, так как выводит плохое из организма и делает это в кратчайшие сроки. Как и в любом другом медицинском препарате, чтобы не нанести вред своему организму, при приеме угля необходимо придерживаться правильной дозировки.

Как правильно принимать активированный уголь при отравлении? pinterest.com

Активированный уголь получают их каменного угля и кокса. Часто его используют для того, чтобы очистить воду от вредных веществ.

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Дозировка и применение активированного угля

Главным образом на правильную дозировку применения активированного угля влияет масса тела. Для взрослого человека нужно рассчитывать так: 0,1-0,2 г/кг/сутки (3 приема). Так, к примеру, если человек весит 60 килограмм, то за 3 раза ему необходимо принять 12 грамм препарата. В одной таблетке 250 мг. Значит 1 гр - 4 таблетки, 12 гр - 48 таблеток. За один прием необходимо выпивать 16 таблеток. Опять же, не забываем просчитывать все на свой вес. Только тогда применение будет рациональным и полезным.

Как правильно принимать активированный уголь при отравлении? pinterest.com

Если же давать препарат детям, то необходимо рассчитывать на возраст. От 3-х до 7-ми лет нужно принимать по 5 гр три раза в сутки (20 таблеток в сутки, по 6,5 таблеток за раз). Детям от 7-ми до 14 лет: 7 грамм 3 раза в сутки (28 таблеток в сутки, по 9,3 таблетки на раз). Детям до 3-х лет педиатры не рекомендуют давать активированный уголь, а лучше заменять его другими препаратами, которые предназначены для этого возраста.

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Применение активированного угля при пищевом отравлении

Так как это очень известный адсорбент, то, конечно, при пищевом отравлении его необходимо принимать в первую очередь. Причем его польза в том, что именно этот препарат может еще до всасывания ядовитых веществ в кровь извлечь их с организма. Иными словами, если после приема некачественной пищи вы вдруг почувствовали тошноту, то сразу можно принимать нужную вам дозу таблеток угля. Он быстренько заберет на себя все токсины и выведет их из организма.

Обычно активированный уголь можно купить в таблетках, но если вам их принимать неудобно, можно попробовать разбавить уголь в небольшом количестве воды или купить жидкую форму (обычно выпускается во флаконах по 500 мл и выше).

Как правильно принимать активированный уголь при отравлении? pinterest.com

Не стоит забывать, что активированный уголь может помочь лишь при тех отравлениях, которые произошли непосредственно через прием пищи. Если вы отравились путем всасывания ядов в кожу, или через дыхательные пути - уголь просто бесполезен.

Этот препарат поможет собрать и вывести из организма соли тяжелых металлов, различные наркотические или снотворные препараты, вредные вещества антибиотиков, нестероидные противовоспалительные вещества, гликозиды с алкалоидами, токсины, яды и т. д. Правда, не все вредные вещества можно вывести при помощи активированного угля. Данный препарат будет не очень эффективным, если речь идет о выведении кислот, щелочей, спиртов и в том числе алкоголя.

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Применение активированного угля при алкогольном отравлении

Конечно, если накануне праздники, то все дружно бегут в аптеку и покупают активированный уголь в надежде на то, что он как “волшебная таблеточка“ поможет справиться организму, если случится так, что выпил лишнего. Но действительно ли он так эффективен при алкогольном отравлении, как при пищевом?

А вот здесь получается очень интересная ситуация. Уголь может адсорбировать одинаково хорошо не все вещества. И среди таких, плохо адсорбируемых веществ, находится алкоголь. На то есть своя причина: алкоголь очень быстро всасывается в кровь, намного быстрее, чем уголь успевает его адсорбировать. Поэтому, употреблять алкоголь и заедать его активированным углем в надежде на то, что это поможет избавиться от нежелательного опьянения, попросту малоэффективно.

Как правильно принимать активированный уголь при отравлении? pinterest.com

Всегда необходимо помнить о том, что не существует такого универсального средства, которое могло бы помочь сразу от всех болезней. Активированный уголь - не исключение. Он очень эффективен в одном случае, и практически не работает в другом. Важно не просто глотать таблетки бессмысленно, а все же разобраться в дозировке и применении. Тогда все будет правильно, безопасно и действенно.

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