Как правильно принимать активированный уголь при отравлении?
Праздники уже на носу и вот-вот накроются новогодние столы, где хозяйки смогут продемонстрировать всем свои кулинарные таланты. Только в подготовке к таким шумным мероприятиям, не всегда получается соблюдать все правила хранения продуктов и блюд. И отравление, как это ни прискорбно, может стать неотъемлемой частью праздника. Тогда на помощь приходит давно знакомая нам с детства черная таблеточка. О том, в каких случаях нужно принимать активированный уголь, какая должна быть дозировка для детей и взрослых и в какой форме, расскажет Ivona.
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Характеристики препарата
Даже не смотря на то, что мы привыкли с самого детства к этому препарату, не все до конца понимают, что это такое и как именно это лекарство действует на организм.
Активированный уголь - углеродосодержащее вещество с пористой структурой, которая увеличивает поверхность его взаимодействия. Он также является сильным адсорбентом. С его помощью происходят активные сорбционные процессы, которые способствуют извлечению и выведению ядовитых веществ с пищеварительного тракта. Активированный уголь - таблетка первой необходимости, так как выводит плохое из организма и делает это в кратчайшие сроки. Как и в любом другом медицинском препарате, чтобы не нанести вред своему организму, при приеме угля необходимо придерживаться правильной дозировки.
Активированный уголь получают их каменного угля и кокса. Часто его используют для того, чтобы очистить воду от вредных веществ.
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Дозировка и применение активированного угля
Главным образом на правильную дозировку применения активированного угля влияет масса тела. Для взрослого человека нужно рассчитывать так: 0,1-0,2 г/кг/сутки (3 приема). Так, к примеру, если человек весит 60 килограмм, то за 3 раза ему необходимо принять 12 грамм препарата. В одной таблетке 250 мг. Значит 1 гр - 4 таблетки, 12 гр - 48 таблеток. За один прием необходимо выпивать 16 таблеток. Опять же, не забываем просчитывать все на свой вес. Только тогда применение будет рациональным и полезным.
Если же давать препарат детям, то необходимо рассчитывать на возраст. От 3-х до 7-ми лет нужно принимать по 5 гр три раза в сутки (20 таблеток в сутки, по 6,5 таблеток за раз). Детям от 7-ми до 14 лет: 7 грамм 3 раза в сутки (28 таблеток в сутки, по 9,3 таблетки на раз). Детям до 3-х лет педиатры не рекомендуют давать активированный уголь, а лучше заменять его другими препаратами, которые предназначены для этого возраста.
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Применение активированного угля при пищевом отравлении
Так как это очень известный адсорбент, то, конечно, при пищевом отравлении его необходимо принимать в первую очередь. Причем его польза в том, что именно этот препарат может еще до всасывания ядовитых веществ в кровь извлечь их с организма. Иными словами, если после приема некачественной пищи вы вдруг почувствовали тошноту, то сразу можно принимать нужную вам дозу таблеток угля. Он быстренько заберет на себя все токсины и выведет их из организма.
Обычно активированный уголь можно купить в таблетках, но если вам их принимать неудобно, можно попробовать разбавить уголь в небольшом количестве воды или купить жидкую форму (обычно выпускается во флаконах по 500 мл и выше).
Не стоит забывать, что активированный уголь может помочь лишь при тех отравлениях, которые произошли непосредственно через прием пищи. Если вы отравились путем всасывания ядов в кожу, или через дыхательные пути - уголь просто бесполезен.
Этот препарат поможет собрать и вывести из организма соли тяжелых металлов, различные наркотические или снотворные препараты, вредные вещества антибиотиков, нестероидные противовоспалительные вещества, гликозиды с алкалоидами, токсины, яды и т. д. Правда, не все вредные вещества можно вывести при помощи активированного угля. Данный препарат будет не очень эффективным, если речь идет о выведении кислот, щелочей, спиртов и в том числе алкоголя.
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Применение активированного угля при алкогольном отравлении
Конечно, если накануне праздники, то все дружно бегут в аптеку и покупают активированный уголь в надежде на то, что он как “волшебная таблеточка“ поможет справиться организму, если случится так, что выпил лишнего. Но действительно ли он так эффективен при алкогольном отравлении, как при пищевом?
А вот здесь получается очень интересная ситуация. Уголь может адсорбировать одинаково хорошо не все вещества. И среди таких, плохо адсорбируемых веществ, находится алкоголь. На то есть своя причина: алкоголь очень быстро всасывается в кровь, намного быстрее, чем уголь успевает его адсорбировать. Поэтому, употреблять алкоголь и заедать его активированным углем в надежде на то, что это поможет избавиться от нежелательного опьянения, попросту малоэффективно.
Всегда необходимо помнить о том, что не существует такого универсального средства, которое могло бы помочь сразу от всех болезней. Активированный уголь - не исключение. Он очень эффективен в одном случае, и практически не работает в другом. Важно не просто глотать таблетки бессмысленно, а все же разобраться в дозировке и применении. Тогда все будет правильно, безопасно и действенно.
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