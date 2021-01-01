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Как не «заедать» стресс: что советуют диетологи?

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Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре? Давайте разберемся!
Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре
Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре
pixabay.com

Психологи говорят, что в стрессовых состояниях увеличивается выделение гормона кортизола, который отвечает за плохое настроение. Кортизол является регулятором углеводного обмена организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций. Для кортизола характерен суточный ритм секреции: минимальная концентрация отмечается в вечерние, а максимальная в утренние часы. Когда происходит выброс кортизола - повышается уровень

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тревожности, люди пытаются от него избавиться и начинают больше есть. При компульсивном переедании человек пытается справится со стрессом с помощью еды, именно это и влияет на вес. 

Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре
Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре
pixabay.com

Что с этим делать?

  • Подумайте, что в сложной ситуации дает вам ресурс и наполняет вас приятными эмоциями? Не забывайте, что желание съесть из-за стресса кусок сладкой еды - это желание заполнить какую-то психо-эмоциональную пустоту. Найдите ее причину.
  • Важно закрепить нейронную связь: стресс – приятные занятия – успокоение. Для этого поможет постоянное напоминание о том, что вам нужно делать в стрессовых ситуациях.
  • Соблюдайте режим сна и бодрствования - это поможет быстрее восстановить силы. И да, давно известный факт, что недосып способствует перееданию.
  • Выразите свои негативные эмоции. Это удобно сделать изложив их на бумагу, написав в виде письма себе или кому-либо другому. Ведите дневник питания: записывайте все свои эмоции, которые приводят вас к еде. Может быть вы расстроились или грустите? Записывайте все что с вами происходит

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Теги: стресс, советы диетолога, еда, переедание
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