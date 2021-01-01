Как не «заедать» стресс: что советуют диетологи?

Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре? Давайте разберемся!

Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре pixabay.com

Психологи говорят, что в стрессовых состояниях увеличивается выделение гормона кортизола, который отвечает за плохое настроение. Кортизол является регулятором углеводного обмена организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций. Для кортизола характерен суточный ритм секреции: минимальная концентрация отмечается в вечерние, а максимальная в утренние часы. Когда происходит выброс кортизола - повышается уровень

Читай также: Магнитные бури в апреле 2021

тревожности, люди пытаются от него избавиться и начинают больше есть. При компульсивном переедании человек пытается справится со стрессом с помощью еды, именно это и влияет на вес.

Как бороться со стрессом, чтобы это не отражалось на фигуре pixabay.com

Подумайте, что в сложной ситуации дает вам ресурс и наполняет вас приятными эмоциями? Не забывайте, что желание съесть из-за стресса кусок сладкой еды - это желание заполнить какую-то психо-эмоциональную пустоту. Найдите ее причину.

Важно закрепить нейронную связь: стресс – приятные занятия – успокоение. Для этого поможет постоянное напоминание о том, что вам нужно делать в стрессовых ситуациях.

Соблюдайте режим сна и бодрствования - это поможет быстрее восстановить силы. И да, давно известный факт, что недосып способствует перееданию.

Выразите свои негативные эмоции. Это удобно сделать изложив их на бумагу, написав в виде письма себе или кому-либо другому. Ведите дневник питания: записывайте все свои эмоции, которые приводят вас к еде. Может быть вы расстроились или грустите? Записывайте все что с вами происходит

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​​