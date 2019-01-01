Магнитные бури в апреле 2021

В апреле 2021 года, метеозависимые люди продолжат испытывать дискомфорт, головные боли и скачки давления. Вспышки на Солнце, порождают солнечный ветер, ведь именно он изменяет геомагнитный фон. Второй месяц весны несет несколько циклов геособытий.

Магнитные бури в апреле shutterrstock