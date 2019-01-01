Магнитные бури в апреле 2021
В апреле 2021 года, метеозависимые люди продолжат испытывать дискомфорт, головные боли и скачки давления. Вспышки на Солнце, порождают солнечный ветер, ведь именно он изменяет геомагнитный фон. Второй месяц весны несет несколько циклов геособытий.
Однако имейте в виду, что прогноз магнитных бурь вполне может быть переменчивым. Геомагнитные возмущения периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с большой скоростью вырываются в космическое пространство, достигая нижних слоев земной атмосферы.
Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья.
Даты магнитных бурь в апреле 2021 года
- 2 - 4 апреля – наибольшая активность бури 2 и 4 числа
- 8 – 11 апреля– серия сильнейших магнитных бурь
- 10 апреля - пик бури, ему присвоен уровень G5
- 21 апреля – слабая геомагнитная буря. Ее ощутят только очень метеозависимые люди
Кто подвержен влиянию магнитных бурь:
- гипертоники и гипотоники
- страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний
- астматики
- имеющие хронические и аутоиммунные заболевания
Какие симптомы магнитных бурь:
- болит голова
- мигрень
- ломота в теле
- головокружение
- вялость и слабость
- тошнота и рвота
- апатия
- сонливость/бессонница
- психические расстройства
- скачки артериального давления
- раздражительность
- панические атаки
Как снизить опасное воздействие магнитных бурь:
- делайте простую зарядку
- не забывайте про контрастный душ
- исключите жирную и соленую пищу
- не курите и не пейте алкоголь
- пейте больше чистой воды
- избегайте стрессов и конфликтов
- больше отдыхайте и раньше ложитесь спать
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