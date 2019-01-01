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Магнитные бури в апреле 2021

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В апреле 2021 года, метеозависимые люди продолжат испытывать дискомфорт, головные боли и скачки давления. Вспышки на Солнце, порождают солнечный ветер, ведь именно он изменяет геомагнитный фон. Второй месяц весны несет несколько циклов геособытий.
Магнитные бури в апреле
Магнитные бури в апреле
shutterrstock

Однако имейте в виду, что прогноз магнитных бурь вполне может быть переменчивым. Геомагнитные возмущения периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с большой скоростью вырываются в космическое пространство, достигая нижних слоев земной атмосферы.

Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья.

Даты магнитных бурь в апреле 2021 года

  • 2 - 4 апреля – наибольшая активность бури 2 и 4 числа
  • 8 – 11 апреля– серия сильнейших магнитных бурь
  • 10 апреля - пик бури, ему присвоен уровень G5
  • 21 апреля – слабая геомагнитная буря. Ее ощутят только очень метеозависимые люди
    Магнитные бури в апреле 2021
    Магнитные бури в апреле 2021
    tesis.lebedev.ru

Кто подвержен влиянию магнитных бурь:

  • гипертоники и гипотоники
  • страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний
  • астматики
  • имеющие хронические и аутоиммунные заболевания

Какие симптомы магнитных бурь:

  • болит голова
  • мигрень
  • ломота в теле
  • головокружение
  • вялость и слабость
  • тошнота и рвота
  • апатия
  • сонливость/бессонница
  • психические расстройства
  • скачки артериального давления
  • раздражительность
  • панические атаки

Как снизить опасное воздействие магнитных бурь:

  • делайте простую зарядку
  • не забывайте про контрастный душ
  • исключите жирную и соленую пищу
  • не курите и не пейте алкоголь
  • пейте больше чистой воды
  • избегайте стрессов и конфликтов
  • больше отдыхайте и раньше ложитесь спать

 

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Теги: магнитная буря, апрель, здоровье, солнечная активность
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Источник: ivona

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