Белокочанная капуста невероятно богата всевозможными ценными и редкими полезными веществами.

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему в свой рацион нужно добавить капусту.

Диетолог отмечает, что этот продукт успешно справляется с нашим ежедневным заданием “больше овощей на столе“, особенно в холодное время, когда много овощей привозные и уже не радуют своей ценой.



Белокочанная, краснокочанная, савойская принадлежат к семейству капустных (крестоцветных), туда входят также брокколи, брюссельская, цветная, пекинская капусты и кольраби. Во всех капуста довольно большое количество растительного белка - от 1.8 до 2.5 г на 100 г продукта. Это больше чем в других овощах и зелени. Кроме того, в них много клетчатки-от 2.5 до 3.5 Г. если ежедневно в рационе будет 200 г одной из капусты, так вы получите почти 1/3 часть суточной потребности пищевых волокон и 1/5 часть растительного белка.



Диетолог назвала полезные свойства капусты Depositphotos.com

Капустные витамины

Самая доступная капуста - белокочанная, она сохраняет в себе витамин С длительное время, в течение 7-8 месяцев, с очень медленной скоростью снижения его концентрации до конца срока хранения. Такое свойство есть не у всех овощей. Дело в том, что витамин С в белокочанной капусте присутствует в форме аскорбигена, который почти не разрушается при кулинарной обработке. Только приготовление не должно быть длительным. Хорошо сохраняется витамин С и в квашеной капусте.

Белокочанная капуста, как и любые другие овощи, содержит практически весь спектр необходимых организму витаминов и минералов. Но безусловно, обеспечить их необходимое количество только капустой невозможно, да и смысла нет.

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В белокочанной капусте содержатся витамины и минералы, которые накапливаются в большем количестве, чем в других пищевых растениях. Например, витамин U, который имеет репаративные свойства, способствует заживлению ран, язв, обладает антигистаминным действием, снижает возникновение аллергических реакций.



Диетолог назвала полезные свойства капусты facebook.com/svetlanafus

Капусту можно не всем. Она противопоказана людям, страдающим почечно-каменной болезнью - она ​​богата пуринами. В свежем виде нельзя при панкреатите. При обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, колита капуста превращается из лекарств в раздражающий фактор.

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Также капуста содержит гойтрогены. Это вещества, которые являются антагонистами йода: они препятствуют усвоению йода щитовидной железой. Однако, при термической обработке и квашении эти вещества становятся неактивными. Но и сырую капусту, даже при наличии этих веществ, полезно употреблять. Главное: не три раза в день, семь дней в неделю.



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