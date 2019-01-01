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Диетолог назвала полезные свойства капусты

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Белокочанная капуста невероятно богата всевозможными ценными и редкими полезными веществами.
Диетолог назвала полезные свойства капусты
Диетолог назвала полезные свойства капусты
Depositphotos.com

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему в свой рацион нужно добавить капусту. 

Диетолог отмечает, что этот продукт успешно справляется с нашим ежедневным заданием “больше овощей на столе“, особенно в холодное время, когда много овощей привозные и уже не радуют своей ценой.

Белокочанная, краснокочанная, савойская принадлежат к семейству капустных (крестоцветных), туда входят также брокколи, брюссельская, цветная, пекинская капусты и кольраби. Во всех капуста довольно большое количество растительного белка - от 1.8 до 2.5 г на 100 г продукта. Это больше чем в других овощах и зелени. Кроме того, в них много клетчатки-от 2.5 до 3.5 Г. если ежедневно в рационе будет 200 г одной из капусты, так вы получите почти 1/3 часть суточной потребности пищевых волокон и 1/5 часть растительного белка.

Диетолог назвала полезные свойства капусты
Диетолог назвала полезные свойства капусты
Depositphotos.com

  • Капустные витамины

Самая доступная капуста - белокочанная,  она сохраняет в себе витамин С длительное время, в течение 7-8 месяцев, с очень медленной скоростью снижения его концентрации до конца срока хранения. Такое свойство есть не у всех овощей. Дело в том, что витамин С в белокочанной капусте присутствует в форме аскорбигена, который почти не разрушается при кулинарной обработке. Только приготовление не должно быть длительным. Хорошо сохраняется витамин С и в квашеной капусте.
Белокочанная капуста, как и любые другие овощи, содержит практически весь спектр необходимых организму витаминов и минералов. Но безусловно, обеспечить их необходимое количество только капустой невозможно, да и смысла нет. 

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В белокочанной капусте содержатся витамины и минералы, которые накапливаются в большем количестве, чем в других пищевых растениях. Например, витамин U, который имеет репаративные свойства, способствует заживлению ран, язв, обладает антигистаминным действием, снижает возникновение аллергических реакций.

Диетолог назвала полезные свойства капусты
Диетолог назвала полезные свойства капусты
facebook.com/svetlanafus

Капусту можно не всем. Она противопоказана людям, страдающим почечно-каменной болезнью - она ​​богата пуринами. В свежем виде нельзя при панкреатите. При обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, колита капуста превращается из лекарств в раздражающий фактор.

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Также капуста содержит гойтрогены. Это вещества, которые являются антагонистами йода: они препятствуют усвоению йода щитовидной железой. Однако, при термической обработке и квашении эти вещества становятся неактивными. Но и сырую капусту, даже при наличии этих веществ, полезно употреблять. Главное: не три раза в день, семь дней в неделю.

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Теги: капуста, советы диетолога, Светлана Фус, диетолог
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