Борьба со стрессом является важной составляющей современного образа жизни .

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Влияние стресса негативно влияет на организм. Если не делать профилактики стресса, то могут развиться разные заболевания, так как иммунная система будет ослаблена. Ivona расскажет, какие народные средства помогают справиться со стрессом.

Ромашка

Польза ромашки для здоровья безгранична. Она помогает расслабить мышцы, успокоить нервы, и справиться с бессонницей. Также улучшает пищеварение и уменьшает головные боли.

Ашваганда

Используемая в аюрведической медицине более 2500 лет, ашваганда также известна как зимняя вишня и индийский женьшень. Исследования доказывают способность ашваганды снизить стресс. В исследовании, опубликованном в 2012 году в Индийском журнале психологической медицины, пациентам давали 300 мг экстракта корня ашваганды дважды в день в течение 60 дней. Что случилось? Оценка воспринимаемого стресса участником снизилась на 44%, а уровень гормона стресса кортизола (который повышается при высоком уровне стресса) снизился почти на 28%.



Какие народные средства помогают справиться со стрессом depositphotos.com

Базилик

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Базилик помогает справиться с физическим, химическим, метаболическим и психологическим стрессом. Было обнаружено, что он защищает органы и ткани от химического стресса от промышленных загрязнителей и тяжелых металлов, а также от физического стресса от длительных физических нагрузок и воздействия холода и чрезмерного шума. Это растение является мощным антиоксидантом. Также стоит отметить, что базилик регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровье сердца.

Лимонный бальзам

На протяжении тысячелетий люди использовали его в лечебных целях. И сегодня его часто сочетают с другими успокаивающими травами, такими как ромашка, валериана и лаванда. Лимонный бальзам помогает справиться со стрессом.



Какие народные средства помогают справиться со стрессом depositphotos.com

Мелисса

Мелисса является одним из наиболее часто используемых лекарственных растений для снятия стресса. Она расслабляет сердечную мышцу и, таким образом, восстанавливает нормальный ритм сердца.

Валериана

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Валериана используется для лечения бессонницы, а также помогает справиться со стрессом. Это растение снижает активность мозга и замедляет сердечный ритм. Нужно отметить, что валериану не следует сочетать с приемом антидепрессантов или анксиолитиков, так как это может быть опасно.

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