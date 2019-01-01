Узнайте, стоит ли верить в популярные мифы о сахаре.

Читай также: Чем полезен имбирь

Что первое вам придет в голову при слове “сахар“? Если вы мысленно добавили фразу “белая смерть“, то поздравляю, вы под влиянием тех, кто всячески старается придать сахар анафеме и исключить из рациона всякого встречного. Марафоны без сахара, замена рафинада его экзотическими родственниками, например, кокосовым сахаром и иные контрмеры против “сладкой жизни“ всячески популяризируют сторонники ЗОЖ. Но так ли страшен этот белый “зверь“? Разберем несколько мифов, которые прочно засели у нас в голове.

Любой сахар – плохой сахар

Когда врачи диетологи и исследования говорят о том, что мы должны есть меньше сахара, то речь идет именно о добавленном сахаре. Это дополнительный сахар в продуктах, который делает их сладкими на вкус (например, сахар в шоколадном печенье или мед в составе хлопьев).

Добавленный сахар отличается от сахара, который встречается в природе в некоторых продуктах, таких как фрукты или молоко, ведь в таком случае кроме него вы еще получаете витамины и минералы, а не пустые калории.

Источники добавленного сахара - десерты, сладкие напитки, консервированные продукты, йогурты и т.д.



Правда о сахаре, которую вы хотели услышать depositphotos.com

Минимально обработанные или натуральные сахара – лучше

Читай также: Как укрепить иммунитет с помощью питания

Действительно, минимально обработанные подсластители, такие как мед или кленовый сироп, содержат больше питательных веществ, чем высоко переработанные, такие как белый сахар. Но количество этих питательных веществ ничтожно мало, поэтому они не окажут заметного влияния на ваше здоровье.

Для нашего тела все источники сахара одинаковы, и оно не различает, съели вы кленовый сироп или белый рафинированный сахар. Пищеварительный тракт расщепляет все источники сахара на простые сахара, называемые моносахаридами. И все эти сахара содержат 4 калории в 1 грамме, поэтому все они одинаково влияют на вес.

Вы должны полностью исключить сахар из рациона

Вам не нужно полностью исключать добавленный сахар из своей жизни. Различные организации здравоохранения дают разные рекомендации относительно количества сахара, которое вы должны потреблять в день. Но все они согласны с тем, что в здоровом питании есть место для сахара.



Правда о сахаре, которую вы хотели услышать depositphotos.com

Сахар сделает вас больным

Возможно, вы не раз слышали, что употребление сахара может спровоцировать болезни сердца, болезнь Альцгеймера или рак. Но употребление сахара в умеренных количествах не повышает риск данных заболеваний, исследования показали, что дополнительное потребление сахара не связано с повышенным риском смерти.

Читай также: Продукты с отрицательной калорийностью: правда или вымысел?

В то время как умеренное количество сахара не вредит здоровью, избыток сахара может подвергнуть вас риску ожирения. Но такую же опасность может нести избыток картофельных чипсов, сыра или даже коричневого риса.

Избыточное общее количество калорий в рационе, в том числе из-за сахара, способствует увеличению веса, что может привести к ожирению и возникновению хронических заболеваний.

Сахар – наркотик и вызывает зависимость

Читай также: Коллагеновые добавки эффективны?

Сахар действительно стимулирует пути в мозге, которые связаны с чувством удовольствия и вознаграждения. Это может вызывать эффекты, подобные употреблению психоактивных веществ, но это не делает сахар вызывающими привыкание, как наркотики.

Употребление в пищу сладостей вызывает резкое повышение и снижение уровня сахара в крови, что может привести к усталости и головной боли. Такой эффект часто вызывает желание съесть еще больше сладкого, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить самочувствие.



Правда о сахаре, которую вы хотели услышать depositphotos.com

Соблюдение диеты с низким содержанием сахара или без сахара поможет вам похудеть

Конечно, ограничение потребления сахара может помочь вам достичь целей по снижению веса. Но только если вы учитываете общее потребление калорий. Другими словами, наличие сэндвича с яйцом и колбасой на 600 калорий вместо обычной 300-калорийной чашки сладких хлопьев не поможет вам влезть в любимые узкие джинсы, даже если в сэндвиче намного меньше сахара.

Читай также: Как набрать вес?

Что поможет? Учитывайте калорийность и составьте свой рацион по принципу 80/20, то есть 80% рациона – здоровые и правильные продукты, а 20% - любимые и вкусные “вредности“. Таким образом, вы не только сможете достичь желаемого веса и поддерживать его, но и будете чувствовать себя психологически комфортно без срывов и стресса.

Ранее мы писали, как питаться вне дома.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни.

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​