Узнайте, как придерживаться правильного питания, если часто приходиться питаться вне дома?

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Частое питание вне дома является одним из популярных препятствий на пути к здоровому образу жизни и фигуре мечты. Действительно, вряд ли кто-то из нас идет в кафе или ресторан, чтобы съесть овсянку или гречневую кашу. А если вы еще и худеете, то стоит отказываться от всех посиделок и ходить с заранее приготовленной едой? Нет и еще раз нет. Питаться правильно можно и нужно не только дома, и тем более не стоит отказываться от столь важной социальной составляющей как встречи с друзьями в кафе.

Что же выбрать из многочисленного разнообразия блюд в меню, чтобы потом не было “мучительно больно“ за съеденные калории?

Прежде всего, тарелка с блюдом должна как минимум на половину состоять из овощей.

Вторым важным фактором является наличие нежирной белковой пищи (курица, индейка, говядина, рыба).

Спросите официанта про способ приготовления и избегайте жареных в кляре или в панировке блюд.

Попросите принести вам соус отдельно. Как правило, соусы калорийны и забирают на себя большую часть калорий в блюде. При отдельной подаче вы сможете добавлять необходимое вам количество соуса, при этом значительно снизив калорийность самого блюда.

Помните, что в идеале на тарелке должны присутствовать овощи в виде углеводов, белки и “полезные“ жиры.

Ниже несколько советов, как правильно питаться вне дома, чтобы не жалеть о съеденном и получить удовольствие.



Как питаться вне дома? pinterest.com

Ешьте, что хотите

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Представим, что в этот конкретный ресторан вы хотели очень давно и сейчас вам предстоит отказаться от аппетитных и столь желанных блюд ради того, чтобы сохранить фигуру? Нет. Поверьте, что, поев один раз то, что вы хотите, будь то жареное, жирное или сладкое, вы не не наберете лишнего. Просто выберите то, что хотите, и насладитесь блюдом, не спеша и «со вкусом». И забудьте об отработках в зале или разгрузочных днях, продолжайте питаться в прежнем режиме и тогда никаких последствий на фигуре вы не увидите, но желание вкусно поесть удовлетворите. И напоследок, запомните, что привес с утра после вкусного и сытного ужина – последствие увеличения процента воды в организме, а не жира.

Подготовьтесь

Вечером у вас запланированы семейные посиделки в ресторане или встреча старых друзей, но вы не хотите нарушать режим питания. В таком случае, подготовьтесь и просмотрите на сайте заведения меню. Так вы сможете уже заранее выбрать блюдо с толком и расстановкой. Почему заранее? Потому что так на ваш выбор не будет влиять разом навалившееся разнообразие, запахи и выбор ваших собеседников. Как показывает практика, сделав выбор блюда заранее, вам будет гораздо легче уберечь себя от аппетитных соблазнов.

Перекус перед едой

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Не идите в ресторан голодными, так как в таком случае вы будете руководствоваться не рациональным умом, а чувством голода. Съешьте перед этим закуску с содержанием белков, например, йогурт или творог, отварные яйца, орехи и т.д. В таком случае вы сможете спокойно выбрать блюдо, которое соответствует понятию здорового рациона, и не переедать.



Как питаться вне дома? pinterest.com

Пейте воду

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Попросите официанта принести вам стакан воды (чаще всего эта опция бесплатна). Пить во время еды можно и нужно, вопреки мифу. Таким образом вы сможете растянуть ваш прием пищи и не переедать, поскольку вода так же будет занимать некоторое место в желудке, и чувство насыщения придет быстрее.

Ешьте осознанно

Осознанный выбор того, что вы потребляете, и полное внимание к процессу приема пищи поможет не только съесть меньше, но и получить удовольствие от приема пищи. Потратьте время, чтобы насладиться ароматами и вкусами еды, а также мыслями и чувствами, возникающими во время еды. Иногда это сделать достаточно сложно, особенно если вы едите в компании, где ведется активное обсуждение. В таких случаях старайтесь не есть во время разговора с вами и делать перерывы в общении, погружаясь в процесс еды.

Откажитесь от комплимента и хлебной корзины

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В некоторых ресторанах клиенту предлагают бесплатный комплимент от шефа перед основным приемом пищи. Чаще всего в виде комплимента выступают закуски с хлебом. Кроме этого, посетителям предлагают отдельно хлебную корзину. Откажитесь от этих опций или отдайте их вашим компаньонам, таким образом вы избавите себя от лишних калорий.



Как питаться вне дома? pinterest.com

Блюда на двоих или разумный выбор

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Многие люди не могут оставить часть блюда на тарелке, несмотря на то, что они насытились. Если это ваш случай, то заранее выбирайте блюдо, учитывая его размеры и вес. Так же вы можете заказать одно блюдо на двоих или попросить официанта половину порции упаковать с собой. Так у вас нет необходимости есть поверх насыщения и ваша совесть перед поваром и движением zero waste будет чиста.

Выбор напитков

Избегайте напитков с пустыми калориями, например, сладких газировок, лимонадов или коктейлей. Отдайте предпочтение ароматному чаю, кофе или свежевыжатому соку. А среди алкогольных напитков выбирайте те, в которые не добавлен сахар или сиропы. Такая, казалось бы, незначительная вещь, как выбор напитка, может значительно снизить общую калорийность вашего приема пищи.

И напоследок, не отказывайтесь от посещения ресторана или кафе только по причине того, что вы боитесь сбить ваш режим питания. Ваше питание никак не должно мешать вашей социальной жизни, иначе это уже не правильное питание, а ограничивающая диета. Наслаждайтесь здоровой и вкусной едой независимо от места.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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