Узнайте, действительно ли существует еда с отрицательной калорийностью или это просто маркетинговый ход?

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Столько мифов породило стремление людей выглядеть хорошо, что позавидует даже Древняя Греция. Многие из них уже остались в истории, а во многие теории верят до сих пор. Теория о том, что некоторые продукты имеют отрицательную калорийность, до сих пор популярна среди людей, желающих похудеть. К категории таких “чудодейственных“ продуктов причисляют огурцы, грейпфрут, шпинат, сельдерей и другие низкокалорийные овощи и фрукты.

Но правда ли употребление продуктов с “отрицательной калорийностью“, таких как сельдерей и капуста, поможет ускорить потерю веса?

Калория – это единица энергии, которая как правило выражается в килокалориях (ккал), если речь идет о энергетической ценности в пищевых продуктах. Теория отрицательной калорийности продуктов заключается в том, что некоторые продукты имеют более низкое содержание калорий (энергии), чем количество энергии, необходимое для переваривания этой пищи в организме. Звучит вроде бы правдоподобно, в теории. Но в действительности даже самые низкокалорийные продукты, такие как сельдерей, содержат больше калорий, чем требуется, чем на переваривание и полное усвоение в организме.



Продукты с отрицательной калорийностью: правда или вымысел? pinterest.com

Наши потребности в энергии состоят из трех компонентов:

Энергия, необходимая для поддержания тела в состоянии покоя. Это энергия, необходимая нашему телу для осуществления его основных физиологических процессов (например, дыхание или биение сердца).

Термический эффект пищи, который заключается в увеличении скорости метаболизма после еды, когда пища переваривается и усваивается.

Дополнительная энергия, необходимая для активности и физических упражнений.

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Из них термический эффект задействует наименьшее количество калорий - около 10% от всей энергии, которую мы потребляем. Другими словами, около десятой части калорий, которые мы употребляем, используются для обработки пищи, что включает в себя процесс жевания, перемещение пищи по пищеварительному тракту, поглощение питательных веществ и накапливание избыточной энергии.

Такие продукты, как сельдерей, грейпфрут, брокколи, помидоры и огурцы активно преподносятся как продукты с отрицательной калорийностью, но нет научных доказательств в поддержку этой теории. Хоть они и являются очень низкокалорийными (7-30 ккал на 100 г), для их обработки и переваривания все равно требуется меньше энергии, чем они вмещают. Так как они содержат большое количество воды и клетчатки, которые имеют очень низкую энергетическую ценность.



Продукты с отрицательной калорийностью: правда или вымысел? pinterest.com

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Эти продукты действительно очень полезны для людей, которые пытаются похудеть, так как содержат мало калорий. Заменив пищу в своем рационе некоторыми из них - например, порцию чипсов гарниром - можно значительно снизить потребление калорий. В качестве дополнительного бонуса, они полны питательных веществ, таких как витамины и минералы, а также содержат много клетчатки, которая является незаменимым помощником в переваривании пищи.

Тем не менее, не стоит надеяться, что, добавив огурцы к приему пищи, вы сделаете его калорийность ниже, скорее наоборот, вы увеличите общее содержание калорий всего блюда. Но в таком случае вы добавите в свой рацион необходимые питательные элементы.

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Чтобы похудеть, людям нужно израсходовать больше энергии, чем той (калории), которую они едят и пьют. Чаще всего при подсчете калорийности рациона такие овощи как огурцы или листовой салат не учитываются как раз за счет своей низкой калорийности.

Продукты с нулевой калорийностью

Подобно продуктам с отрицательной калорийностью, продукты с нулевой калорийностью, такие как холодная вода, часто рекламируются как повышающие метаболизм. Некоторые исследования доказывают небольшое увеличение метаболизма в течение короткого периода времени после употребления холодной воды. Тем не менее, это увеличение незначительно и составляет от 3 до 24 калорий в течение одного часа.

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Подобно жеванию, питье холодной воды расходует некоторые калории. Однако, такой незначительный эффект не будет существенно увеличивать количество калорий, которые сжигает ваш организм.



Продукты с отрицательной калорийностью: правда или вымысел? pinterest.com

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Вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретных продуктах, которые якобы заставляют ваше тело сжигать больше калорий, чем потребляет, старайтесь наслаждаться разнообразными питательными продуктами и думать скорее не о калориях, а о нутриентах, которые помогают не только поддерживать жизненно-необходимые процессы, но и являются основой создания здорового тела. Похудение не требует от вас поиска чудодейственных методов или продуктов, а следование экстремальным диетам, основанным на употреблении всего лишь нескольких продуктов, может привести к тому, что ваш организм не дополучит важные питательные вещества. Ключом к успешной потере веса является поддержание здорового образа жизни, который включает в себя сбалансированное питание, регулярную физическую нагрузку и необходимый организму отдых.



Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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