Узнайте, как самостоятельно составить программу .

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Популярный фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram рассказала, как составить программу для тренировок в зале.

Цель

Для начала определитесь с целью ваших походов в зал. Тренировки - это только 30% успеха, все же первостепенное влияние на результат - это питание ( дефицит / профицит)⠀

Похудение - работа с многоповторкой ( 18-30 повторов *в зависимости от упражнения ) с небольшим весом или без него ( последние 5 повторов даются тяжело ). От 4 до 5 подходов в упр.⠀ Набор массы - работа на 6-12 повторов*. Тяжелые тренировки с большим весом. 3-4 подхода к упражнению.⠀ Т онус/ Удержание веса - среднее количество повторов ( 15-25 ) со средним весом или без него. 4-5 подходов.⠀

Как составить программу тренировок в зале depositphotos.com

Круговые тренировки. За занятие вы тренируете все тело. Упражнение 1 ( все подходы ), упражнение 2 ( все подходы ) и т.д. Начинаем упражнения снизу вверх. Может быть 5-6. Для похудения и тонуса.⠀

За занятие вы тренируете все тело. Упражнение 1 ( все подходы ), упражнение 2 ( все подходы ) и т.д. Начинаем упражнения снизу вверх. Может быть 5-6. Для похудения и тонуса.⠀ СПЛИТ тренировки - разделение мышечных групп. Главная цель - 1 крупная мышечная группа за тренировку и восстановление другой. 4-5 упражнений. К примеру:

1. Ноги, ягодицы, пресс

2. Спина, бицепс

3. Грудь, трицепс, плечи

- разделение мышечных групп. Главная цель - 1 крупная мышечная группа за тренировку и восстановление другой. 4-5 упражнений. К примеру: 1. Ноги, ягодицы, пресс 2. Спина, бицепс 3. Грудь, трицепс, плечи Частота тренировок . Такие тренировки требуют регулярности и подходят для похудения и идеально для набора.⠀⠀

Как составить программу тренировок в зале depositphotos.com

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Есть множество схем, как лучше начать тренировку. Но лучше начать с классики. Основа программы всегда должна строится на базовых упражнениях: присед, жим, тяги.

Первые 1-2 упражнения должны быть базовыми. После, в зависимости от проблемных зон и предпочтений, следует добавить изоляцию ( работа 1 сустава ).

К примеру ( Круговая )

Жим платформы ногами

Выпады

Сгибание ног лёжа

Тяга штанги в наклоне

Сведение гантелей лёжа

Трицепс в кроссовере

Пример СПЛИТа:

Становая тяга / Подтягивания

Болгарские выпады / Тяга к поясу

Ягодичный мостик / Жим гантелей

Сгибание лёжа / Бицепс⠀

В зависимости от целей прописываются повторы, подходы.

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