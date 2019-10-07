Как составить программу тренировок в зале
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Популярный фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram рассказала, как составить программу для тренировок в зале.
Цель
Для начала определитесь с целью ваших походов в зал. Тренировки - это только 30% успеха, все же первостепенное влияние на результат - это питание ( дефицит / профицит)⠀
- Похудение - работа с многоповторкой ( 18-30 повторов *в зависимости от упражнения ) с небольшим весом или без него ( последние 5 повторов даются тяжело ). От 4 до 5 подходов в упр.⠀
- Набор массы - работа на 6-12 повторов*. Тяжелые тренировки с большим весом. 3-4 подхода к упражнению.⠀
- Тонус/ Удержание веса - среднее количество повторов ( 15-25 ) со средним весом или без него. 4-5 подходов.⠀
Формат тренировок и их количество⠀
- Круговые тренировки. За занятие вы тренируете все тело. Упражнение 1 ( все подходы ), упражнение 2 ( все подходы ) и т.д. Начинаем упражнения снизу вверх. Может быть 5-6. Для похудения и тонуса.⠀
- СПЛИТ тренировки - разделение мышечных групп. Главная цель - 1 крупная мышечная группа за тренировку и восстановление другой. 4-5 упражнений. К примеру:
1. Ноги, ягодицы, пресс
2. Спина, бицепс
3. Грудь, трицепс, плечи
- Частота тренировок. Такие тренировки требуют регулярности и подходят для похудения и идеально для набора.⠀⠀
Упражнения
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Есть множество схем, как лучше начать тренировку. Но лучше начать с классики. Основа программы всегда должна строится на базовых упражнениях: присед, жим, тяги.
Первые 1-2 упражнения должны быть базовыми. После, в зависимости от проблемных зон и предпочтений, следует добавить изоляцию ( работа 1 сустава ).
К примеру ( Круговая )
- Жим платформы ногами
- Выпады
- Сгибание ног лёжа
- Тяга штанги в наклоне
- Сведение гантелей лёжа
- Трицепс в кроссовере
Пример СПЛИТа:
- Становая тяга / Подтягивания
- Болгарские выпады / Тяга к поясу
- Ягодичный мостик / Жим гантелей
- Сгибание лёжа / Бицепс⠀
В зависимости от целей прописываются повторы, подходы.
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