Узнайте, на какие приправы специи стоит обратить вниманием.

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Специи не только улучшают вкус приготовленных блюд, но и благоприятно влияют на здоровья. Ivona расскажет, какие специи помогают укрепить иммунитет.

Куркума

Куркума содержит куркумин, который обладает антиоксидантными свойствами. Курукума помогает откашливать мокроту. Это общеукрепляющие, тонизирующее средство.



Полезные специи для иммунитета depositphotos.com

Корица

Эта специя использовалась на протяжении веков и популярна в аюрведической медицине. В корице содержатся не только антиоксиданты, но и мощные антисептические вещества.

Гвоздика

Гвоздика считается одним из самых богатых источников антиоксидантов, которые способствуют нормальному функционированию иммунной систем. Исследования показали, что в гвоздике содержится не менее 36 различных соединений, наиболее важным из которых является эфирное масло под названием эвгенол. Он же является природным антисептиком, а также входит в состав обезболивающих средств.



Полезные специи для иммунитета depositphotos.com

Орегано

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Орегано содержит, железо, марганец, витамин Е, железо, кальций, омега-жирные кислоты, марганец, а также является богатым источником витамина К. Орегано используется для лечения желудочно-кишечных расстройств, менструальных спазмов

Горчица

Горчица желтая – лечит вирусные инфекции, восстанавливает иммунитет. Но стоит отметить, что при высокой температуре горчицу лучше не использовать.

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