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Полезные специи для иммунитета

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Узнайте, на какие приправы специи стоит обратить вниманием.
Полезные специи для иммунитета
Полезные специи для иммунитета
depositphotos.com

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Специи не только улучшают вкус приготовленных блюд, но и благоприятно влияют на здоровья. Ivona расскажет, какие специи помогают укрепить иммунитет.

  • Куркума

Куркума содержит куркумин, который обладает антиоксидантными свойствами. Курукума помогает откашливать мокроту. Это общеукрепляющие, тонизирующее средство.

Полезные специи для иммунитета
Полезные специи для иммунитета
depositphotos.com

  • Корица

Эта специя использовалась на протяжении веков и популярна в аюрведической медицине. В корице содержатся не только антиоксиданты, но и мощные антисептические вещества.

  • Гвоздика

Гвоздика считается одним из самых богатых источников антиоксидантов, которые способствуют нормальному функционированию иммунной систем.  Исследования показали, что в  гвоздике содержится не менее 36 различных соединений, наиболее важным из которых является эфирное масло под названием эвгенол. Он же является природным антисептиком, а также входит в состав обезболивающих средств.  

Полезные специи для иммунитета
Полезные специи для иммунитета
depositphotos.com

  • Орегано

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Орегано содержит, железо, марганец, витамин Е, железо, кальций, омега-жирные кислоты, марганец, а также является богатым источником витамина К. Орегано  используется для лечения желудочно-кишечных расстройств, менструальных спазмов

  • Горчица

Горчица желтая – лечит вирусные инфекции, восстанавливает иммунитет. Но стоит отметить, что при высокой температуре горчицу лучше не использовать.

Ранее мы писали, какие продукты нужно есть  осенью. 

 

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Теги: специи, иммунитет, укрепить иммунитет
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