Полезные специи для иммунитета
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Специи не только улучшают вкус приготовленных блюд, но и благоприятно влияют на здоровья. Ivona расскажет, какие специи помогают укрепить иммунитет.
- Куркума
Куркума содержит куркумин, который обладает антиоксидантными свойствами. Курукума помогает откашливать мокроту. Это общеукрепляющие, тонизирующее средство.
- Корица
Эта специя использовалась на протяжении веков и популярна в аюрведической медицине. В корице содержатся не только антиоксиданты, но и мощные антисептические вещества.
- Гвоздика
Гвоздика считается одним из самых богатых источников антиоксидантов, которые способствуют нормальному функционированию иммунной систем. Исследования показали, что в гвоздике содержится не менее 36 различных соединений, наиболее важным из которых является эфирное масло под названием эвгенол. Он же является природным антисептиком, а также входит в состав обезболивающих средств.
- Орегано
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Орегано содержит, железо, марганец, витамин Е, железо, кальций, омега-жирные кислоты, марганец, а также является богатым источником витамина К. Орегано используется для лечения желудочно-кишечных расстройств, менструальных спазмов
- Горчица
Горчица желтая – лечит вирусные инфекции, восстанавливает иммунитет. Но стоит отметить, что при высокой температуре горчицу лучше не использовать.
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