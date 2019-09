Как укрепить иммунитет с помощью питания

Узнайте, какие продукты добавить в рацион.

Простуды осенью – распространенное явление, которое обусловлено достаточно резкой сменой температуры и не готовностью к этому нашего организма. С приходом холодов не заставляют себя ждать насморк, боль в горле и кашель. Единственный способ избежать этих неприятных спутников и насладиться золотой порой – укрепление и поддержание иммунной системы. Не стоит сразу бежать в аптеку за витаминами, ведь справиться с этим помогут и продукты. Наполнение ежедневного рациона определенными продуктами может помочь сохранить иммунную систему сильной и стойкой к сезонным заболеваниям.

Продукты с витамином C

Ни для кого уже не секрет, что витамин C один из помощников в борьбе с простудами. Кто-то закупается лимонами на сезон, а кто-то всегда под рукой держит баночку с витаминами. Известно, что витамин С увеличивает выработку лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекциями.

Считается, что лидерами по содержанию этого витамина являются цитрусовые, но на удивление многих, самое большое содержание C в болгарском перце (в два раза превышает дозу витамина в цитрусовых). Помимо этого, в перце содержится бета-каротин, который принесет пользу коже и глазам.

Поскольку тело не производит и не хранит витамин C, необходимо ежедневно включать в свой рацион продукты, содержащие его.



Имбирь

Не даром его часто добавляют в согревающие напитки. Помимо термического эффекта имбирь может помочь уменьшить воспаление и боль в горле, а также облегчить другие воспалительные процессы в организме. Приятным “побочным“ эффектом этого корня является уменьшение хронической боли и снижение уровня холестерина.

Куркума

Эта специя яркого цвета, которую добавляют в карри, использовалась в Индии в течение тысяч лет как лекарственное растение. Целебные свойства придают особым соединениям куркуминоидам, наиболее важным из которых является куркумин. Куркумин является основным активным ингредиентом куркумы и обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

К сожалению, куркумин плохо всасывается в кровь. Улучшить биодоступность куркумина поможет одновременное потребление черного перца, который содержит пиперин.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника – кладезь питательных веществ, таких как фосфор, магний и витамин B-6. Они также невероятно богаты витамином Е, мощным антиоксидантом.

Витамин Е играет важную роль в регулировании и поддержании функции иммунной системы. Другие продукты с высоким содержанием витамина Е - авокадо и темно-зеленые листовые.



Чеснок

Не даром наши предки считали чеснок защитой от всех болезней. Ранние цивилизации очень ценили его за эффективность в борьбе с инфекциями. Чеснок также может помочь снизить кровяное давление и предотвратить закупоривание артерий. Иммуностимулирующие свойства чеснока обусловлены содержанием соединения под названием аллиин. Когда чеснок измельчают, это соединение превращается в аллицин - основной активный ингредиент в чесноке. Было доказано, что эти соединения усиливают реакцию некоторых видов лейкоцитов в организме на борьбу с болезнями, когда они сталкиваются с вирусами, вызывающими простуду или грипп.

Зеленый чай

Польза для здоровья зеленого чая может быть связана с высоким уровнем антиоксидантов, называемых флавоноидами. Согласно исследованию, несколько чашек в день свежезаваренного зеленого чая могут принести потенциальную пользу для здоровья. Например, снижение артериального давления и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Что же касается поддержание иммунитета, то за это ответственен эпигаллокатехин галлат, или EGCG, еще один мощный антиоксидант. EGCG, как было доказано, улучшает иммунную функцию. Процесс ферментации, который проходит черный чай, разрушает большую часть этого соединения. Зеленый чай, с другой стороны, пропаривается и не ферментируется, поэтому EGCG сохраняется. И напоследок, зеленый чай также является хорошим источником аминокислоты L-теанин. L-теанин может помочь в производстве соединений, борющихся с микробами в Т-клетках.

Иммунная система усердно работает, чтобы защищать вас каждый день, но есть вещи, которые зависят от вас. Как можно помочь своей иммунной системе?

Хорошо выспаться ночью. Тело не может функционировать правильно, если вы не высыпаетесь и не восстанавливаетесь.

Соблюдать правила гигиены. Элементарное мытье рук может предотвратить инфекции.

Соблюдать сбалансированную диету и поддерживать физическую активность. Употребление питательной пищи и поддержание активности помогут вашему организму бороться с инфекциями.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



