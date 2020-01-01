Правила питания на карантине: рекомендации диетолога
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Сейчас важно правильно питаться, чтобы организм получал все необходимые витамины. Диетолог Татьяна Лакуста дала несколько рекомендаций, которые помогут правильно питаться.
- Уменьшение потребление кофеина
По возможности исключить совсем и сделать паузу. Отказ от кофеина поможет более ровно себя вести и снизить чувство тревоги.
- Отказ от алкоголя
Иммунная система напрямую угнетается под воздействием алкоголя, плюс в состоянии опьянения мы склонны больше съедать и не обычно более жирной и сладкой пищи.⠀
- Режим приема пищи
Введите пищевые правила: основные приемы пищи. Пока продолжается период сниженной физ активности уберите перекусы, за их счет уйдет добавочное потребление калорий.⠀
- Есть только на кухне
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Ни за компьютером на рабочем месте, ни в ванной, расслабляясь, ни за просмотром сериала, ни ухватками с вазочек на кухне. Не будет этого правила - вы погрязнете в пищевом разврате)
- Чистота кухонных поверхностей от еды
Вазочки, блюдечка, подносы лучше убрать, иначе не избежать частых перекусов. ⠀
- Не смешивать удовольствия
Еда, чтение, ванна, сериал - это все должно быть по отдельности. Поглощение еды под что-либо оказывает “гипнотический“ эффект и уследить за количеством съеденного очень сложно. ⠀
- Меньше полуфабрикатов
Такое отличное время не оправдываться отсутствием времени на готовку. Побалуйте себя домашней едой. А чем больше будет «готовой магазинной еды», тем выше будет соблазн проведать холодильник и отщипнуть кусочек.⠀
- Гречку брать или нет?
Обратите внимание еще на замороженные овощи, рыбу, бобовые, сушеные (замороженные)грибы. Из этих продуктов можно намного интереснее себя накормить, чем гречкой.⠀
- Следить за сроками
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Сроками годности. Хаотичные покупки «на черный день» могут привести к быстрой порче продуктов и пищевым отравлениям.
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