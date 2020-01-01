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Правила питания на карантине: рекомендации диетолога

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Сидя на карантине и работая из дома, есть угроза набрать лишний вес.
Правила питания на карантине: рекомендации диетолога
Правила питания на карантине: рекомендации диетолога
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Сейчас важно правильно питаться, чтобы организм получал все необходимые витамины. Диетолог Татьяна Лакуста дала несколько рекомендаций, которые помогут правильно питаться. 

  • Уменьшение потребление кофеина

По возможности исключить совсем и сделать паузу. Отказ от кофеина поможет более ровно себя вести и снизить чувство тревоги.

Правила питания на карантине: рекомендации диетолога
Правила питания на карантине: рекомендации диетолога
Pinterest.com

  • Отказ от алкоголя

Иммунная система напрямую угнетается под воздействием алкоголя, плюс в состоянии опьянения мы склонны больше съедать и не обычно более жирной и сладкой пищи.⠀

  • Режим приема пищи

Введите пищевые правила: основные приемы пищи. Пока продолжается период сниженной физ активности уберите перекусы, за их счет уйдет добавочное потребление калорий.⠀

  •  Есть только на кухне 

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Ни за компьютером на рабочем месте, ни в ванной, расслабляясь, ни за просмотром сериала, ни ухватками с вазочек на кухне. Не будет этого правила - вы погрязнете в пищевом разврате)

  • Чистота кухонных поверхностей от еды

Вазочки, блюдечка, подносы лучше убрать,  иначе не избежать частых перекусов. ⠀

Правила питания на карантине: рекомендации диетолога
Правила питания на карантине: рекомендации диетолога
Pinterest.com

  • Не смешивать удовольствия

Еда, чтение, ванна, сериал - это все должно быть по отдельности. Поглощение еды под что-либо оказывает “гипнотический“ эффект и уследить за количеством съеденного очень сложно. ⠀

  • Меньше полуфабрикатов

Такое отличное время не оправдываться отсутствием времени на готовку. Побалуйте себя домашней едой. А чем больше будет «готовой магазинной еды», тем выше будет соблазн проведать холодильник и отщипнуть кусочек.⠀

  • Гречку брать или нет?

Обратите внимание еще на замороженные овощи, рыбу, бобовые, сушеные (замороженные)грибы. Из этих продуктов можно намного интереснее себя накормить, чем гречкой.⠀

  • Следить за сроками

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Сроками годности. Хаотичные покупки «на черный день» могут привести к быстрой порче продуктов и пищевым отравлениям. 

Ранее мы писали, что вредит иммунитету. 

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Теги: карантин, правильное питание, советы диетолога
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