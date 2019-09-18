Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для рук

Выполняя две недели это упражнение, можно добиться впечатляющих результатов и подтянуть дряблую кожу и мышцы.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на свой страничке в Instagram регулярно делится упражнениями и рассказывает, как похудеть. В этот раз главный фитнес-тренер страны показала упражнения для одной из самых проблем частей тела.

Анита поделилась упражнением, с помощью которого всего за две недели подтянуть дряблые руки.

Упражнение для задней стороны руки, он же трицепс, он же “ненавижу свои руки“, “от это болтается“ он же “я как летуча я мышь“. Итак: 2 недели выполняем упражнение по 10 раз на каждую сторону по 2 подхода! Делаем через день и кричим “о, Боги! Это работает“ - написала Анита



Конечно же, чтобы добиться результата не стоит забывать и о правильном питании.

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