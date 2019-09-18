Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для рук

Комментариев: 0
Выполняя две недели это упражнение, можно добиться впечатляющих результатов и подтянуть дряблую кожу и мышцы.
Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для рук
Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для рук
facebook.com/anitasporty

Читай также: Соевый соус: польза и вред

Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на свой страничке в Instagram регулярно делится упражнениями и рассказывает, как похудеть. В этот раз главный фитнес-тренер страны показала упражнения для одной из самых проблем частей тела.

Анита поделилась упражнением, с помощью которого всего за две недели подтянуть дряблые руки.

Упражнение для задней стороны руки, он же трицепс, он же “ненавижу свои руки“, “от это болтается“ он же “я как летуча я мышь“. Итак: 2 недели выполняем упражнение по 10 раз на каждую сторону по 2 подхода! Делаем через день и кричим “о, Боги! Это работает“ - написала  Анита


Конечно же, чтобы добиться результата не стоит забывать и о правильном питании. 

Ранее мы рассказывали, какое упражнение нужно делать офисным сотрудникам. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анита Луценко, упражнение, упражнение для рук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь