Узнайте, какое упражнение следует выполнять.

Анита Луценко поделилась упражнением для тех, у кого сидячая работа facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram регулярно дает советы, как похудеть и делится упражнением, которых помогут обрести фигуру мечты.

В этот раз ведущая проекта “Зважені та щасливі“ показала упражнение, которое полезно выполнять всем, кто много времени сидит за компьютером.

Одно из любимых упражнений “планка-горка“.

Если выбирать эффект от просто постоять 60 сек в планке или выполнить таких 10-15 раз с красивой техникой. То пользы от второго варианты в 100 раз больш растягивается задняя поверхность бедра, которая сокращена и задача у всех, кто много сидит - написала Анита Луценко.

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