Защемленный нерв в шее, спине, руках и других местах может доставлять сильную боль и существенно нарушать повседневную деятельность.

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Люди, у которых сидячий образ жизни часто ощущают боли в шее, верхней части спины или пояснице. Такой дискомфорт списывают на малоподвижный образ жизни, но иногда – это может быть и защемление нерва. Ivona расскажет, на какие симптомы стоит обратить внимание.

Что такое защемление нерва:

Защемлением нерва называют состояние, возникающее в результате сдавливания его окружающими тканями. Чаще всего это происходит в области позвоночника, когда отдельные позвоночные диски начинают давить на один из нервов спинного мозга, провоцируя болезненные ощущения. Обычно ущемление происходит, когда человек долгое время проводит в одном и том же положении, в том числе это касается и сидячей работы. Наиболее часто ущемляются поясничные, седалищные, спинные и шейные нервы.



Симптомы защемления нерва depositphotos.com

Симптомы защемленного нерва

Иррадиирущая боль

Если нерв защемлен, то боль может отдавать в отдельные части тела. Чаще всего при защемлении шее болят плечи, верхняя часть спины, руки. Если же защемлении в пояснице, то болеть будут ноги.

Ощущение “иголок“

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Еще один симптом, на который стоит обратить внимание – это боль, при которой кажется, будто бы втыкают иглы.

Отек

Иногда при защемлении наблюдается отек или покраснение поврежденного участка тела.



Симптомы защемления нерва depositphotos.com

Слабость в мышцах

Часто при защемлении нерва можно ощущать слабость мышц. Например, в руках тяжело что-то держать, а иногда кажется, что они перестают слушаться.

Боль становится сильнее после сна или физической нагрузки

Если после вы чувствуете боль в мышцах и вам нужно немного времени «расходиться», чтобы стало легче – то стоит обратиться к специалисту.

Что делать при ущемлении нерва?

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Прежде всего не стоит заниматься лечением. Нужно идти к врачу. Невролог рефлексотерапевт, Роман Сулик отмечает, что устранить защемление нерва — значит, высвободить его из зажатого состояния. Это можно сделать с помощью медикаментозного лечения, мануальной, иглорефлексо- и физиотерапии, массажа, ЛФК. Иногда может понадобиться и операция. В любом случае лечение должно быть комплексным и назначаться исключительно специалистом. Также важно определить причину защемления и устранить ее. Например, если зажатие произошло из-за опухоли, пациенту показано лечение у онколога, а если проблема возникла из-за избыточного веса, рекомендуют обратиться к диетологу.

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