Каждый человек должен уметь распознать первые признаки инсульта, чтобы успеть помочь самому себе или кому-то другому.

Читай также: Инсульт: Первая помощь до приезда скорой

Сегодня инсульт помолодел, и все чаще он “разбивает“ молодых. МОЗ вместе с неврологом Юрием Фломиным подготовили подборку самых популярных мифов об инсульте, в которые стоит перестать верить.

Миф: При инсульте нужен покой, больного нельзя перевозить из дома в больницу или из одной больницы в другую



Правда: На самом деле все больные с инсультом как можно скорее должны быть доставлены в больницу, где могут получить необходимую помощь. Ситуации, когда перевозки в условиях “скорой“ может ухудшить состояние здоровья пациента, случаются очень редко (давление ниже 80 мм рт.ст., не остановленное кровотечение, кома ). Если пациент находится в маленькой или плохо оснащенной больнице, следует сравнить риски транспортировки и риски лечения в больнице, где нет надлежащих ресурсов (специалисты, томограф, лаборатория и т.д.).



Мифы об инсульте: что нужно знать depositphotos.com

Миф: Диагноз инсульта опытный врач может установить на основании осмотра, а кровоизлияние в мозг можно исключить, сделав больному пункцию

Правда: Чтобы быть уверенным, что у пациента инсульт и исключить другие заболевания мозга (например, опухоль или последствия травмы), в каждом случае необходимо сделать КТ или МРТ головы. Даже очень опытный врач без томографии не сможет различить тип инсульта (ишемия или кровоизлияние), а от типа во многом зависит лечение.

Миф: Если проявления инсульта быстро прошли, дальнейшее лечение не требуется

Читай также: Как уберечься от инсульта

Правда: Всем больным, пережившим инсульт, необходимые срочная консультация невролога, специализирующаяся на инсульте, и обследование, которое позволит понять причину случившегося, и назначить необходимую профилактику. Только таким образом можно уменьшить риск повторного инсульта на 50-80%.

Миф: При лечении нужны капельницы

Правда: В большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания.

Миф: Чем больше капельниц, то лучше лечения

Правда: Большинство лекарств, которые при инсульте широко используются в Украине и вводятся с помощью капельниц (лекарства для “защиты“, “лечение“ или “восстановление“ мозга, так называемые нейропротекторы, “сосудистые препараты“, антиоксиданты, антигипоксанты т.п.) не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта в развитых странах. Отечественные протоколы по лечению инсульта, утвержденные МОЗ Украины, также не рекомендуют использовать эти лекарства.



Мифы об инсульте: что нужно знать depositphotos.com

Миф: Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом (слабость руки или ноги, нарушение речи), постепенно исчезнут сами по себе

Читай также: Инсульт: Первая помощь до приезда скорой

Правда: Мозг человека имеет определенную способность самостоятельно восстанавливать свою работу, что приводит к уменьшению нарушений, но происходит это только в течение первых 2-3 недель, не у каждого больного (в основном при небольших поражениях) и обычно не полностью. Чтобы достичь максимального восстановления нарушенных функций, вернуться к полноценной жизни, абсолютное большинство пациентов с устойчивыми постинсультных нарушениями (не могут ходить, самостоятельно одеться или умыться, пользоваться туалетом и т.д.) нуждаются в реабилитации. Реабилитация состоит не из уколов или капельниц, а с занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом, целью которых является восстановление нарушенных функций и уменьшения потребности в посторонней помощи. Кстати, такие методы, как массаж, ванны, электростимуляция пораженных конечностей, пчелы, пиявки, любые капельницы с нейропротекторами, клеточная терапия не имеют научно доказанной эффективности и не рекомендованы для использования.

Миф: Инсульт возникает вследствие стрессов, и мы ничего не можем сделать, чтобы его избежать

Правда: Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Они включают преклонный возраст, неправильный образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающие риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность и ожирения. К числу медицинских проблем относятся повышенное кровяное давление (более чем 140/90 мм рт.ст. - главная угроза, даже если пациент хорошо себя чувствует), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз!) и высокий холестерин. Мы можем определить факторы риска инсульта и рассчитать его вероятность в течение ближайших 5 или 10 лет. Зная это, можно дать пациенту советы, как уменьшить риск на 50-80%.

Миф: Чтобы предотвратить инсульт или “пролечиться“ после инсульта, необходимо 1-2 раза в год ложиться в больницу прокапаться или почистить сосуды

Правда: “Прокапывание“ не имеет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта.



Мифы об инсульте: что нужно знать depositphotos.com

Миф: Человек после инсульта часто расстроен или плачет, потому что ему нечему радоваться

Читай также: Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь

На самом деле, у 30-40% людей, переживших инсульт, развивается постинсультных депрессия. Депрессия может быть причиной плохого самочувствия, бессонницы, болей, ухудшение памяти и внимания, нежелание заниматься реабилитацией и даже нового инсульта. Если распознать депрессию, назначить соответствующее лечение (антидепрессанты) и немного подождать (действие лекарств развивается в течение 2-3 недель), настроение и состояние пациента обычно значительно улучшаются. Следует отметить, что врач, который может помочь в такой ситуации, это обычно невролог или психиатр.

Миф: После инсульта нельзя пить кофе

Правда: Умеренное употребление кофе приводит к уменьшению риска инсульта, инфаркта и смерти от сосудистого заболевания. Правда, в соответствующих исследованиях изучали преимущественно молотый кофе, а не растворимый. Риск инсульта также уменьшают зеленый и черный чай, черный шоколад (содержание какао не менее 70%, 15-20 г в день) и орехи (20-30 г в день), а также средиземноморская диета.



Мифы об инсульте: что нужно знать depositphotos.com

Миф: В случае повышенного риска инсульта (гипертония, болезни сердца) нельзя ходить в сауну или заниматься спортом

Правда: Посещение сауны, если оно не связано с употреблением алкоголя или сильным обезвоживанием, уменьшает риск инсульта. Что касается физических нагрузок, мы сегодня их не только не запрещаем, но и прописываем, как лекарство. Полезными считают аэробные (динамические) упражнения (быстрая ходьба, велосипед, плавание, занятия на тренажерах вроде “Орбитрек“), а вот статической нагрузки (силовые упражнения) мы советуем избегать.

Миф: Если есть подозрение на инсульт, следует подождать, пока все пройдет, или обратиться к семейному врачу или терапевту

Читай также: Привычки, которые вредят почкам

Правда: Инсульт - это неотложное состояние. Если у человека внезапно изменилась речь, перекосило лицо, следует немедленно позвонить 103 и настаивать на доставке в ту больницу, где есть КТ или МРТ. На сегодня мы имеем очень действенное лечение при ишемическом инсульте (тромболизис), но его можно использовать только в течение 4,5 часов от появления первых признаков инсульта и с каждой минутой его эффект уменьшается.

Ранее мы писали, какие признаки инсульта.