Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун
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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун дала несколько советов, как уберечь себя от отравлений.
Глава Минздрава отметила, что более 600 миллионов людей ежегодно болеют из-за употребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 тысяч — умирают.
Симптомы пищевого отравления:
- высокая температура,
- снижение или отсутствие аппетита
- общая слабость,
- диарея
- боль в животе
- вздутие живота,
- тошнота и рвота;
- холодный липкий пот;
- низкое давление;
- учащенное сердцебиение.
Как уберечься от пищевых отравлений:
Используйте безопасную воду и продукты
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не пробуйте на вкус продукты на рынке.
- Пробуйте продукты дома после того, как помоете их.
- Следите за сроком годности продуктов, выбирайте свежие.
Не храните сырые продукты с приготовленными
- Храните сырое мясо, рыбу и овощи отдельно от других продуктов. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы не допустить контакта.
- Для сырых продуктов используйте отдельное кухонные принадлежности.
Не забывайте о чистоте рук и кухонных принадлежностей
- Мойте руки перед тем, как готовить пищу, во время приготовления, после контакта с сырыми продуктами (мясом, рыбой, яйцами и овощами), а также после того, как вы выбрасываете это в мусор.
- Защищайте кухню от грызунов и насекомых.
Готовьте сырые мясо и рыбу, соблюдая температурный режим
- С помощью высокой температуры можно уничтожить опасные микроорганизмы.
- Супы и жаркое стоит прокипятить, чтобы быть уверенными, что они приготовлены при температуре свыше 70 градусов.
- Сок приготовленного мяса должен быть не розовым, а светлым.
Храните продукты по безопасной температуры
- Готовые блюда не оставляйте без холодильника не более, чем на 2 часа.
- Продукты, которые быстро портятся, быстро охлаждайте.
- Если необходимо ставить блюдо на стол, то держите его горячим.
- Не размораживайте продукты при комнатной температуре.
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Также Супрун напомнила о шаурме хот-догах и беляшах, которые продаются возле дома, остановки или перехода. Это всегда потенциально опасно – прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где вы это покупаете – воздержитесь от этого! И если уж очень хочется – лучше приготовьте дома.
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