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Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун pinterest

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун дала несколько советов, как уберечь себя от отравлений.

Глава Минздрава отметила, что более 600 миллионов людей ежегодно болеют из-за употребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 тысяч — умирают.

Симптомы пищевого отравления:

высокая температура,

снижение или отсутствие аппетита

общая слабость,

диарея

боль в животе

вздутие живота,

тошнота и рвота;

холодный липкий пот;

низкое давление;

учащенное сердцебиение.

Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун pinterest

Используйте безопасную воду и продукты

Тщательно мойте овощи и фрукты. Не пробуйте на вкус продукты на рынке.

Пробуйте продукты дома после того, как помоете их.

Следите за сроком годности продуктов, выбирайте свежие.

Не храните сырые продукты с приготовленными

Храните сырое мясо, рыбу и овощи отдельно от других продуктов. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы не допустить контакта.

Для сырых продуктов используйте отдельное кухонные принадлежности.

Не забывайте о чистоте рук и кухонных принадлежностей

Мойте руки перед тем, как готовить пищу, во время приготовления, после контакта с сырыми продуктами (мясом, рыбой, яйцами и овощами), а также после того, как вы выбрасываете это в мусор.

​Защищайте кухню от грызунов и насекомых.

Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун depositphotos.com

С помощью высокой температуры можно уничтожить опасные микроорганизмы.

Супы и жаркое стоит прокипятить, чтобы быть уверенными, что они приготовлены при температуре свыше 70 градусов.

Сок приготовленного мяса должен быть не розовым, а светлым.

Храните продукты по безопасной температуры

Готовые блюда не оставляйте без холодильника не более, чем на 2 часа.

Продукты, которые быстро портятся, быстро охлаждайте.

Если необходимо ставить блюдо на стол, то держите его горячим.

Не размораживайте продукты при комнатной температуре.

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Также Супрун напомнила о шаурме хот-догах и беляшах, которые продаются возле дома, остановки или перехода. Это всегда потенциально опасно – прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где вы это покупаете – воздержитесь от этого! И если уж очень хочется – лучше приготовьте дома.



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