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Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун

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Узнайте, что нужно делать.
Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун
Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун
pinterest

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун дала несколько советов, как уберечь себя от отравлений. 

Глава Минздрава отметила, что более 600 миллионов людей ежегодно болеют из-за употребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 тысяч — умирают.

Симптомы пищевого отравления:

  • высокая температура,
  • снижение или отсутствие аппетита
  • общая слабость,
  • диарея
  • боль в животе
  • вздутие живота,
  • тошнота и рвота;
  • холодный липкий пот;
  • низкое давление;
  • учащенное сердцебиение.

Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун
Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун
pinterest

Как уберечься от пищевых отравлений:

Используйте безопасную воду и продукты

  • Тщательно мойте овощи и фрукты. Не пробуйте на вкус продукты на рынке.
  • Пробуйте продукты дома после того, как помоете их.
  • Следите за сроком годности продуктов, выбирайте свежие.

Не храните сырые продукты с приготовленными

  • Храните сырое мясо, рыбу и овощи отдельно от других продуктов. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы не допустить контакта.
  • Для сырых продуктов используйте отдельное кухонные принадлежности.

Не забывайте о чистоте рук и кухонных принадлежностей

  • Мойте руки перед тем, как готовить пищу, во время приготовления, после контакта с сырыми продуктами (мясом, рыбой, яйцами и овощами), а также после того, как вы выбрасываете это в мусор.
  • ​Защищайте кухню от грызунов и насекомых.

Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун
Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун
depositphotos.com

Готовьте сырые мясо и рыбу, соблюдая температурный режим

  • С помощью высокой температуры можно уничтожить опасные микроорганизмы.
  • Супы и жаркое стоит прокипятить, чтобы быть уверенными, что они приготовлены при температуре свыше 70 градусов.
  • Сок приготовленного мяса должен быть не розовым, а светлым.

 Храните продукты по безопасной температуры

  • Готовые блюда не оставляйте без холодильника не более, чем на 2 часа.
  • Продукты, которые быстро портятся, быстро охлаждайте.
  • Если необходимо ставить блюдо на стол, то держите его горячим.
  • Не размораживайте продукты при комнатной температуре.

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Также Супрун напомнила  о шаурме хот-догах и беляшах, которые продаются возле дома, остановки или перехода. Это всегда потенциально опасно – прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где вы это покупаете – воздержитесь от этого! И если уж очень хочется – лучше приготовьте дома.

Ранее мы писали, как спастись от жары.

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Теги: Ульяна Супрун, отравления, советы МОЗ
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Источник: facebook.com

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