Узнайте, как себя вести в жару, что лучше есть и пить, чтобы сохранять бодрость.

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Лето – это не только отпуск, море и вечерние посиделки с друзьями, но и изнурительная жара. Мало кто чувствует себя хорошо, когда на улице очень жарко, дышать нечем, пить хочется сильно. Но при этом все нужно оставаться продуктивным и бодрым. Ivona расскажет, как спастись от жары.

Что носить:

Лучше, чтобы в вашем летнем гардеробе были вещи из натуральной ткани. Отдавать предпочтение стоит одежде в светлых тонах. Натуральная ткань пропускает влагу и тело дышит. Синтетическая одежда может спровоцировать тепловой удар. Не стоит забывать о солнцезащитных очках – это не просто модный аксессуар.



Как спастись от жары depositphotos.com

Что пить, есть:

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Летом мы пьем больше жидкости, но вот, что лучше всего утоляет жажду? Диетолог Анна Манайкина рекомендует пить простую воду, воду с лимоном и мятой, всевозможные натуральные лимонады, зеленый чай, компоты из свежих ягод и фруктов. Диетолог уточнила, что кисломолочные продукты, такие как йогурт и кефир отличное охлаждают и утоляют жажду. А вот от фруктовых соков, алкогольных и газированных напитков лучше отказаться, они стимулируют жажду еще больше.

Из еды диетолог рекомендует исключить соленую пищу, так как она задерживает жидкость в организме, что приводит к отечности. Не рекомендуется есть продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало.

Питаться лучше преимущественно свежеприготовленными блюдами, потому что в жару продукты портятся быстрее и риск инфекций возрастает. На десерт стоить есть изюм и курагу. Эти сухофрукты, также как и томатный сок, отлично поддерживают тонус сосудов и предотвращают резкие перепады артериального давления.

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Самым плотным приемом пищи пусть будет завтрак, когда еще не так жарко и температура самая низкая. Так вы наберетесь энергии от полноценного завтрака и в течение дня сможете перекусить легкими блюдами, салатами и сезонными фруктами. На обед отлично подойдет суп, овощной салат, рыба или птица. На ужин отдавайте предпочтение опять-таки большой порции салата, при этом не скупитесь на всевозможные виды овощей и зелени. Заправьте такой салат оливковым или любым другим не рафинированным маслом с лимонным соком, а вот сметанных и майонезных соусов лучше избегать.

Чтобы не было отечности

Чтобы ноги не отекали не носите летом закрытую обувь и туфли на каблуках. Врачи рекомендует вечером делать ванночки с мятой или обливание.



Как спастись от жары depositphotos.com

Кто тяжелее всего переносит жару?

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От летней жары больше всего страдают люди старше 60 лет. В зоне риска находятся те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и ожирение.

«Людям пожилого возраста, страдающим сердечно-сосудистыми, легочными или эндокринологическими заболеваниями, нужно проконсультироваться у своего участкового врача или врача, работающего с пациентами, имеющими хронические заболевания. На период жарких дней врач может скорректировать дозу и схему приема препаратов. Особое внимание нужно уделить детям, так как их система терморегуляции несовершенна и пока формируется. Обращайте внимание на поведение и активность ребенка, чаще давайте пить, одевайте в легкую одежду из натуральных тканей. В самое жаркое время дня не допускайте слишком активных игр», — рассказал терапевт Владислав Ковалевич.

Как спастись от жары на работе:

Возле рабочего места поставьте емкость с водой, чтобы увлажнять воздух. Также растения с большими листьями (например, бегония и фикус) помогают справиться с жарой. Если их обрызгивать, то они долго сохраняют влагу.

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