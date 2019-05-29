Каждый год табак убивает не менее 8 миллионов человек.

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. О вред курения сказано уже много, но эта вредная привычки присутствует у многих людей. ВОЗ уделяет особое внимание негативным последствиям табака для здоровья легких и еще раз напоминает к каким заболеваниям может привести курение.

Рак легких

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Табакокурение является ведущей причиной развития рака легких, и на его долю приходится более двух третей случаев смерти от этой болезни в мире. Воздействие вторичного табачного дыма в домашней обстановке и на работе также повышает риск рака легких. Отказ от курения может снизить риск заболевания раком легких: через 10 лет после прекращения курения риск развития рака легких сокращается примерно вполовину по сравнению с риском для курильщика.

Хронические респираторные заболевания

Курение табака является ведущей причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — заболевания, при котором накопление гнойной слизи в легких вызывает болезненный кашель и мучительное затруднение дыхания. Риск развития ХОБЛ особенно высок среди лиц, начинающих курить в молодом возрасте, поскольку табачный дым значительно замедляет развитие органов дыхания. Табак также усугубляет астму, которая ограничивает активность и способствует утрате трудоспособности. Скорейшее прекращение курения — наиболее эффективный способ замедлить развитие ХОБЛ и облегчить симптомы астмы.



Заболевания легких, которые связаны с курением depositphotos.com

Последствия на различных этапах жизни

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У младенцев, подвергшихся внутриутробному воздействию токсинов табачного дыма в результате курения матери или ее контакта с вторичным табачным дымом, нередко наблюдается замедление роста и функционального развития легких. Детям младшего возраста, подвергающимся воздействию вторичного табачного дыма, угрожает возникновение и обострение астмы, пневмонии и бронхита, а также частых инфекций нижних дыхательных путей. Курильщики никогда не должны курить в присутствии младенцев и детей младшего возраста.

Туберкулез

Туберкулез (ТБ) поражает легкие и ослабляет легочную функцию, которая еще больше страдает от курения табака. Примерно у каждого четвертого человека в мире имеется латентная форма ТБ, которая создает повышенный риск развития активной формы инфекции. Курильщики вдвое чаще болеют туберкулезом. Активная форма ТБ, осложненная пагубным воздействием табакокурения на состояние легких, значительно повышает риск инвалидности и смерти от дыхательной недостаточности. Лицам, страдающим ТБ, следует незамедлительно отказаться от табака, чтобы назначенное лечение было эффективным.

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