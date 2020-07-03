Какие продукты провоцируют отечность
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Просыпаетесь и каждое утро видите отеки? Конечно маски, патчи – это хорошо, но все же стоит определить причину, почему так происходит. Чаща всего причина кроется в питании. Ivona расскажет, какие продукты провоцируют отечность по утрам.
Причиной отеков могут быть всего несколько продуктов, которые вы предпочитаете есть на ужин. Пересмотрите свой рацион, и если эти продукты присутствуют в рацион, то перестаньте их есть вечером.
- Фастфуд
В идеале фастфуд лучше исключить из своего рациона совсем, но если этого сделать никак не получается, то хотя бы вечером не ешьте его. В этой еде много соли, и организму приходится удерживать воду, что и является причиной появления отеков.
- Помидоры
Помидоры из своего рациона не стоит убирать, но все же вечером постарайтесь их есть меньше. В них содержится соланин, которые провоцирует появление отеков.
- Баклажаны
В баклажанах также содержится соланин, который вызывает отеки.
- Молочные продукты
Вечером не ешьте йогурт и сыр, они могут быть причиной утренних отеков.
- Сахар
Известно, что вечером нельзя есть сладкое, если хочешь похудеть. Но еще одна причина, почему на ужин не надо есть сладости – это отеки утром.
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