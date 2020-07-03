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Какие продукты провоцируют отечность

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Чтобы снять отеки, придется сократить потребление некоторых продуктов.
Какие продукты провоцируют отечность
Какие продукты провоцируют отечность
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Просыпаетесь и каждое утро видите отеки? Конечно маски, патчи – это хорошо, но все же стоит определить причину, почему так происходит. Чаща всего причина кроется в питании. Ivona расскажет, какие продукты провоцируют отечность по утрам.

Причиной отеков могут быть всего несколько продуктов, которые вы предпочитаете есть на ужин. Пересмотрите свой рацион, и если эти продукты присутствуют в рацион, то перестаньте их есть вечером.

  • Фастфуд

В идеале фастфуд лучше исключить из своего рациона совсем, но если этого сделать никак не получается, то хотя бы вечером не ешьте его. В этой еде много соли, и организму приходится удерживать воду, что и является причиной появления отеков.

Какие продукты провоцируют отечность
Какие продукты провоцируют отечность
pinterest

  • Помидоры

Помидоры из своего рациона не стоит убирать, но все же вечером постарайтесь их есть меньше. В  них содержится соланин, которые провоцирует появление отеков.

  • Баклажаны

В баклажанах также содержится соланин, который вызывает отеки.

Какие продукты провоцируют отечность
Какие продукты провоцируют отечность
pinterest

  • Молочные продукты

Вечером не ешьте йогурт и сыр, они могут быть причиной утренних отеков.

  • Сахар

Известно, что вечером нельзя есть сладкое, если хочешь похудеть. Но еще одна причина, почему на ужин не надо есть сладости – это отеки утром.

Ранее мы писали, почему потеют стопы.

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Теги: отечность, отеки, отеки утром
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Atlantida*    03.07.2020, 16:31
Оценка:  0
Atlantida*
Вывод - Вечеро не есть вообще
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