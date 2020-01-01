Чрезмерное потоотделение является причиной неприятного запаха и причиняет немалый дискомфорт.

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Потливость ног доставляют человеку много трудностей в повседневной жизни. Чтобы решить проблему, нужно найти причину неприятного запаха, а только потом решать, каким образом его нейтрализовать.

Потоотделение – естественный процесс, благодаря которому наш организм оказывается защищенным от перегрева. Таким образом через кожу выводится лишняя жидкость и токсины. Если процесс умеренный, он не доставляет хлопот. При чрезмерном выделении влаги возникает серьезный дискомфорт. Такое нарушение называют гипергидрозом.



Что такое гипергидроз?



Гипергидроз – повышенное потоотделение, когда потение происходит в чрезмерных количествах. Выделение пота осуществляется железами двух типов – апокриновыми и эккриновыми. В гипергидрозе участвуют эккриновые железы, в то время как апокриновые играют несущественную роль. Гипергидроз бывает общим и локальным. С обоими можно бороться. Существуют медикаментозные, хирургические, инъекционные методы, позволяющие устранить эту проблему.



Развитие гипергидроза, зависит от внешних и внутренних факторов.

Почему потеют стопы Pinterest

К внешним причинам потливости ног относятся:⠀

Неправильный подбор обуви. Ношение тесных моделей из некачественных материалов приводит к избыточной потливости ног.⠀

Пренебрежение правилами личной гигиены.⠀

Постоянный прием некоторых лекарств может также спровоцировать гипергидроз.⠀

Стресс, переутомление, психоэмоциональное напряжение. Приводят к нарушению в работе нервных центров, ответственных за терморегуляцию. В организме происходит сбой, который отражается на потоотделении.

Внутренние факторы возникновения гипергидроза (потливости ног):⠀

Кожные заболевания. Повышенная потливость наблюдается при кератодермии, серо-коричневой пигментации в области стоп.⠀

Патологии эндокринной и сердечно-сосудистой системы, гормональные нарушения, сахарный диабет приводят к повышению потоотделения.⠀

Инфекционные заболевания: грипп, скарлатина, туберкулез. Заставляют потовые железы работать в усиленном режиме.⠀

Деформации стоп. Тоже являются причиной чрезмерной потливости стоп.

Почему потеют стопы Pinterest

Как избежать гипергидроза:

выбирать профессиональные средства, нормализующие пототделение;

строго соблюдать правила гигиены

насухо вытирать кожу стоп

ежедневно менять носки, по возможности мыть и высушивать обувь, выбирать максимально натуральные материалы

ежедневно наносить средства для нормализации потоотделения и устранения запаха

не злоупотреблять дезинфицирующими и косметическими средствами для кожи, чтобы не спровоцировать обратной реакции кожи;

использовать подсушивающие пудры с защитой от возможных инфекций не только для обработки кожи стоп, но и для обработки обуви.

Как избавиться от потливости ног?

Подолог Юлия Киселева рекомендует делать ванночки для ног.

Например, решить проблему поможет уксусная ванночка ,если на ногах нет незаживших ранок,. Необходимо в тазик налить стакан 3% столового уксуса и разбавить тремя литрами теплой воды, добавив три капли пихтового масла. Проводить ванночку следует около пятнадцати минут.

Еще соль -также эффективная панацея для борьбы с потливостью ног. Нужно смешать столовую ложку мелкой соли и картофельного крахмала. Этой присыпкой обработать кожу ног и одеть чистые носочки из натурального материала.

Можно сделать ванночку с лавандовым маслом,оно обладает бактерицидным свойством. Для использования предлагается растворить несколько капель эфирного масла лаванды в теплой воде и в течении 20 мин. Проводить ванночку для ног. Повторять несколько дней.

Эффективны ванночки с маслом чайного дерева - десять капель на таз с горячей водой. Или ванночки с крепким отваром дубовой коры или соломы овса (100 грамм на литр воды, кипятить полчаса). После этого ноги высушить и присыпать тальком с цинком.

Помогают также регулярные ванночки с отварами лаврового листа, подорожника, свежих листьев березы (две горсти листьев прокипятить пять минут в четырех литрах воды, остудить, добавить ложку соды, держать ноги двадцать минут).

В рационе питания необходимо избегать острых блюд, так как они провоцируют повышенное потоотделение.

Если народные средства не помогают избавиться от неприятного запаха и на ногах ощущается постоянный дискомфорт и зуд, следует как можно скорее обратиться к дерматологу или подологу.

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